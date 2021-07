1er Open international d'échecs d'été : une dizaine de grands maîtres internationaux à Bastia

En arrivant dans l'auditorium du musée de Bastia ce lundi 12 juillet, l'ambiance est studieuse. Masque sur le visage, regard sérieux, une dizaine de joueurs sont assis face à face et n'attendent qu'une chose : pouvoir débuter leur partie d'échecs de ce premier Open international de Bastia organisé par la Ligue Corse d’Échecs en collaboration avec le Corsica Chess club.



Parmi les plus concentrés, les passionnés d'échecs peuvent reconnaître des visages connus comme celui des deux frères grecs Dimitrios et Athanasios Mastrovasilis, tous deux grands maîtres, le second est même le deuxième meilleur joueur national. Ou encore l'Ukrainien Sergey A. Fedorchuk numéro 1 de son pays et le jeune Luca Moroni numéro 2 en Italie qui ont fait le déplacement à Bastia pour venir s'affronter pendant six jours sur 9 parties. La compétition permettra aux jeunes espoirs corses de s’aguerrir et d’améliorer leur classement c'est le cas par exemple pour le jeune corse champion de France de 11 ans, Apollo Deladerriere.



Lui n'est pas assis et ne jouera pas dans le tournois, il a 14 ans, est l'étoile montante des échecs en Corse. Bien sûr, il s'agit de Marc’ Andria Maurizzi qui, il y a tout juste deux mois a été sacré à Chartres plus jeune grand maître de l'histoire des échecs française. Au milieu des "officiels", l'adolescent timide est quelque peu gêné. Cet open lui est d'ailleurs dédié. "On a voulu fêter son titre en organisant ce tout premier tournois en son honneur", lance Akkha Vilaisarn président de la ligue corse.



Mais l'Open international d'échecs d'été est aussi un moyen pour la ligue corse de montrer son dynamisme après la période Covid puisque c'est le premier tournoi organisé depuis le début de l'épidémie. "Nous sommes résiliants, pendant les confinements nous avons dispensé des cours en ligne. A présent on peut, enfin, se retrouver dans cette compétition sportive", se réjouit Akkha Vilaisarn.