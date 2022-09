1943 - 2022 : La Corse a célébré le 79ème anniversaire de sa libération

La ville de Portivechju, pour sa part, a tenu à rappeler cette date importante aujourd'hui en fin de matinée.

Après la messe célébrée en l'église Saint-Jean-Baptiste par l'abbé Frédéric Constant, un dépôt de gerbes a eu lieu à 11 heures au monument aux morts, situé sur la place Giraud, en présence du maire Jean-Christophe Angelini, des représentants des anciens combattants, des autorités civile, religieuse et militaire et des élus de la CDC représentant le président de l'assemblée de Corse et le président du Conseil Exécutif.

Ce premier dépôt de gerbes a été suivi par un second, cette fois, devant l'école Joseph Pietri, à la mémoire de ce grand résistant tombé en Italie en 1944, dont l'école porte le nom. L'occasion de rappeler l'existence de ce héros corse fervent défenseur de la liberté.