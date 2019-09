189esima edizione di A Santa di u Niolu, un appuntamente per a Corsica sana

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 8 Septembre 2019 à 22:15

Mentre quattru ghjorni, a Corsica sana s'hè datu appuntamentu in Niolu, in Casamacciuli, per festighjà a nascita di a Vergine Maria, in di st'ottu di sittembre, m'être una di e più vechje fière di l'isula.

Segondu à legenda, un marinaru napulitanu, in piena timpesta prigiò à Vergine Maria. Unepoche di minute dopu, scuprì à Corsica.

Quell'omu cumprò più tardi una Vergine per offre la à i Corsi. M'être u so trasportu, imabastata annant'à un sumere, ghjè l'animalottu chì s'hè firmatu in Casamacciuli senza vulè più parte di u paese, girendu in u locu induve serà custruita a ghjesgia.

