Le culte marial en Corse : Entre ferveur et tradition, la Nativité de la Vierge est célébrée sur tout le territoire

A Scupritura de Ciamannacce

Toujours au Sud, dans le Talavu, canton de Zicavo, plusieurs villages fêtent la Nativité : Moca à la chapelle Abbadia, datant du Xème siècle, qui a été restaurée et qui est située en pleine nature, ou encore l’Eglise de Sainte-Marie Azilone, et surtout Ciamannacce où l’Église paroissiale A Nunziata est un haut lieu de pèlerinage avec une coutume très particulière. « Dans cette église de Ciamannacce, une femme priait quand une lumière est apparue, s’est posée sur le mur latéral droit, et l’image de la Vierge s’est imprimée sur le mur. La tradition orale fait remonter cet évènement au 17ème ou au 18ème siècle. Cette image est miraculeuse et voilée, un voile la recouvre. Quand on veut demander des grâces, on fait ce qu’on appelle : una scupritura. En Corse, il n’y a pas de tradition de la scupritura, peut-être y en-a-t-il eu auparavant, mais il y en a en Italie », explique le curé Antoine Peretti, prêtre dans l’Ornano. Le voile est traditionnellement enlevé le 8 septembre, après la messe, lors de la cérémonie de la scupritura : « On dévoile la Vierge. On récite le « Notre Père » et le « Je vous salue Marie ». On chante les litanies de la Vierge sur le ton férial. Ensuite, on chante indifféremment le « Diu Vi Salvi Regina » ou le « Dio Ti Salvi Maria », plus fréquemment le Dio Ti Salvi Maria », précise-t-il. Ce chant fait partie de la Lira Sacra, un recueil de chants sacrés communs à la Corse et à la Sardaigne. « Le 8 septembre, il y a des scupritura toute la journée. En cours d’année, également, les gens, qui ont une grâce à demander, demande une scupritura. Selon la tradition, si on voit que le manteau de la Vierge est plus bleu que d’habitude, la grâce est accordée ». Les cérémonies débutent la veille par une procession au flambeau, se poursuit le jour même avec une messe le matin, et la procession, l’après-midi, avec le salut du Saint Sacrement. Ciamannacce abrite également un autre lieu de pèlerinage, une très vieille fontaine réputée miraculeuse dédiée à Santa Lucia et située près de l’Eglise romane éponyme. De Santa Lucia, qui était l’église mère de tous les villages autour, on admire toute la vallée du Taravu jusqu’à Porto Pollo. « Tous les ans, pour Sainte Lucie, tous les gens des villages environnants viennent assister à la messe et à la bénédiction de l’eau. Les gens prennent, ensuite, de l’eau pour les maladies des yeux ».



La dévotion à Maria Bambina

Cette fête de la Nativité de la Vierge, rappelle le père Antoine Peretti est une fête franciscaine : « Le 8 septembre est fêté de partout en Corse parce que la dévotion à Maria Bambina est une dévotion franciscaine. Les Franciscains la répandent aux 12-13ème siècles et l’implantent en Corse dans de nombreux villages. Ce qui n’est pas sur le continent où, dans certains endroits, on ne sait même pas ce que c’est ! Cette fête a même pris le pas sur la fête de l’Annonciation. C’était un gros pèlerinage, les gens montaient de toute la vallée. L’autre pèlerinage majeur, également très ancien, est celui de Saint Antoine l’Ermite dans la montagne de Palneca le 22 juillet avec une tradition particulière où les gens habillent le Saint et se partagent le vêtement après la messe comme protection. Des gens montent du Fiumorbu pour y assister ». La dévotion à Maria Bambina, estime le père Peretti, « C’est tout l’attachement que la Corse a pour les enfants. C’est aussi une anticipation sur toute la réflexion qui sera menée sur l’Immaculée Conception de la Vierge dont les Franciscains se sont faits les défenseurs et qui a abouti à la reconnaissance du dogme, relativement tard puis qu’il a été proclamé le 1er novembre 1850. Quelque temps après, il y a eu les apparitions de Lourdes où la Vierge a dit à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception ». C’est, en entendant ces mots, que le curé a compris qu’il se passait quelque chose d’important, étant donné que le dogme venait d’être proclamé et que la jeune Bernadette ne pouvait pas l’avoir inventé ».