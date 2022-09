Pourquoi les écoles ferment-elles le 8 septembre en Corse ?

Ce jeudi 8 septembre, jour de célébration de la nativité de la vierge Marie, tous les établissements scolaires de Corse seront fermés. Mais ce n’est pas la première année puisque cette mesure a été mise en place en 2014 après de longues discussions et polémiques.

À cette époque, Michel Barat , alors recteur de l’Académie de Corse et franc-maçon, avait pris la décision de vaquer ce jour en raison des différentes cérémonies culturelles et mémorielles qui se déroulaient sur l’île et qui entraînaient un taux d’absentéisme important. « Peut-être que son appartenance à la franc-maçonnerie le rendait plus sensible à l’héritage culturel », suppose Gérard Dykstra , professeur d’histoire au collège Giraud, Bastia.



Depuis, le 8 septembre est toujours resté u n jour vaqué pleinement intégr é au calendrier scolaire et qui ne semble pas prêt d’être levé. « Depuis sa mise en place, l’ensemble des personnels éducatifs et administratifs sont très attachés à ce jour », explique le rectorat. Pour rattraper ce jour, les établissements et les professeurs procèdent à une petite accélération du programme.



Traditionnellement, q ue représent e le 8 septembre ?

Le 8 septembre est inscrit dans le calendrier liturgique comme étant le jour de la nativité de la vierge Marie, mère du Christ et sainte patronne de la Corse. Ainsi, les croyants de l’île célèbrent cette date en s’adonnant à des processions. À Lavasina dans le Cap Corse, C asamaccioli lors de l a Santa di u Niolu et à Pancheraccia , en plaine orientale avec la « festa di a Madona », les fidèles se rassemblent par milliers.



Historiquement, le 8 septembre est aussi une fête rurale, patrimoniale et agropastorale. Cette période correspondait dès la fin du moyen-âge, aux mouvements de population observés à la fin de l’été après la transhumance et les estives des bergers. « Les célébrations religieuses s’accompagnaient de la foire rurale notamment au Niolu à partir de 1830. C’était un moment où les bergers vendaient leurs troupeaux, d u matériel et se retrouvaien t . », détaille le professeur d’histoire Gérard Dykstra .



Ce moment de retrouvailles perdure toujours dans le Niolu . Lorsqu’il était étudiant et que le téléphone portable n’existait pas encore, Gérard Dykstra se souvient du 8 septembre comme « un moment convivial où tout le monde se retrouvait autour d’un verre dans les barracaghji ».