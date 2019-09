Le timbre du Monte Cintu, présenté en avant-première à la Santa du Niolu

"Aujourd’hui nous sommes à la foire du Niolu, pour présenter un timbre spécifique sur le Monte Cintu que nous avons créé, appelé aussi timbre 1er jour. Pour nous c’était l’opportunité rêvée que de le présenter ici, au pied du Monte Cintu", explique Dominique Mariani, directeur commercial de Corse.

Une présentation et une vente avant-première qui s'est déroulée en présence de toute l'équipe de la direction commerciale de Dominique Mariani et Sandrine Andreani et du bureau de Corti, Jean-Luc Seassari, directeur du secteur, Béatrice Taddei, Françoise Simeoni, Marie-Paule Poggi, équipe du secteur postal de Corti, à l'origine de ce timbre.





" Chaque année, nous essayons d'innover en présentant de nouveaux produits". Après le 250ème anniversaire de Napoléon, cette fois-ci, c'est au tour du Monte Cintu, autre "personnalité" incontournable de la Corse, connue de tous qui a été choisi. " Nous souhaitions, avec le Monte Cintu, mettre à l'honneur ce sommet mythique en lui rendant hommage et notamment par cette présentation très symbolique" ajoute Sandrine Andreani.





Imprimé à 500 000 exemplaires, ce timbre, déjà collector, sera mis en vente dans les bureaux de postes dès ce lundi 9 septembre.

Une œuvre que l'on doit à Jacques de Loustal qui, en se basant sur une photo du Parc Naturel Régional de Corse, a su recréer sur un tout petit bout de papier, par impression en héliogravure, toute la splendeur des 2 706 mètres du toit de la Corse, le Monte Cintu.