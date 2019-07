VIDÉO - Niolu : Scuperta archeologica eccezziunale in Corsica

Rédigé par Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 28 Juillet 2019 à 12:26

Dipò u primu di luliu, Jean-Philippe Antolini, duttore in archeolugia è direttore di ricerche, hà principiatu cù a so squadra, sbuleche in un locu chì chjamaremu Cunzu, per mantene u situ sicretu.

Sopr'à piazza, una dicina di persone, prufessiunali è studianti, anu digià scupertu vestichi strasurdinarii per arrichisce è cunniscenze di a preistoria corsa. Per ora, quattru agrotti sò stati travagliati induve ossi, ceramiche è urne funerarie sò stati truvati. Pigliaranu piazza in u museu di u Niolu.

