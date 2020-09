180 km en monopalme entre Calvi et Mandelieu La Napoule : Thierry Corbalan l'a fait !

Comme pour chacun de ses défis, l’objectif de Thierry Corbalan est de communiquer sur l’association Le Dauphin Corse qui vient en aide aux personnes atteintes de maladie ou handicap et de démontrer que le handicap n’empêche pas de vivre des expériences extraordinaires. C’est le leitmotiv du Dauphin Corse depuis 32 ans.



Depuis 2009 il a parcouru 600 kilomètres de défis et 15 000 km d'entraînement.

En 10 ans il a enchainé les prouesses sportives et accumulé les récompenses. Sacré Champion de France vétéran 3 individuel en 2014 dans une épreuve avec les nageurs valides.

Un parcours impressionnant pour un homme hors norme dont le dévouement et le talent ont été unanimement reconnus.

Son "palmarès " ?

Champion de France en équipe de deux en 2016, Médaille de bronze de la jeunesse et sport en 1994, Médaille d'argent de la jeunesse et sport en 2003, Médaille d'or de la jeunesse et sport 2011, Nommé citoyen d'honneur de la communauté de Sisco en 2012, Décoré de l'Ordre Nationale du Mérite 2014 et Décoré de la médaille de la ville d'Ajaccio 2016.

En 2020, Thierry Corbalan est nommé Ambassadeur sportif de la Corse

Il l'a bien mérité.