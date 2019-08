17 morts sur les routes de Haute-Corse depuis le début de l'année

Aujourd'hui, hélas, il est en passe, sur ce plan, de regagner le peloton des départements les plus meurtriers de France.

Les tragédies n'en finissent plus sur les routes de la Haute-Corse.Longtemps montré du doigt parce qu'au niveau de la Sécurité routière il était l'un des plus mauvais élèves de la République, le Département avait su, et réussi, pendant un temps, à infléchir cette courbe tragique.L'accident de Folelli, avec deux nouvelles victimes dont une très jeune fille, vient de le rappeler de façon dramatique.



On va encore mettre tout cela sur le compte de la fatalité.

De l'imprudence

Du réseau routier qui ne s'améliore pas à la même vitesse que celui sur lequel se produisent les accidents ailleurs

De l'alcool

Des drogues etc.

Et il y a un peu de tout cela.





Mais, déjà, si les uns et les autres commencions par adopter une attitude plus responsable au volant, par respecter le Code de la route, par lever le pied - sur la route territoriale 10 sur les portions où l’on peut rouler à 110 km/h on est doublé toutes les 2 secondes - peut-être que bien des fois, le pire pourrait être évité.





En tout cas ce sont, encore, deux personnes qui s'en vont, une famille qui est endeuillée, des vies qui sont brisées.

A jamais.

Dans un pays, déjà, en proie à mille maux, il en est un que l'on peut éviter ou à tout le moins maîtriser.



Oui, l'accident de la route, ça n'arrive pas qu'aux autres…

Essayons, dès lors, de diminuer le risque d'être exposé un jour à ces scènes où les larmes et le sang se mêlent dans ce sinistre décor de tôles froissées que l'on a, hélas, encore beaucoup trop vu en Haute-Corse au cours des mois écoulés.



Il est peut être venu le temps, de dire, là aussi, tutti inseme "avà basta", non ?