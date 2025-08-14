15 août : la Corse célèbre Santa Maria, “reine et protectrice” de l’île

En Corse, le 15 août ne se limite pas à un rendez-vous du calendrier liturgique. La fête de l’Assomption, dédiée à la Vierge Marie, demeure un moment central de la vie religieuse et culturelle insulaire. “C’est la solennité, l’élévation de la Vierge Marie dans la gloire du ciel. Pour les catholiques, c’est un moment très important”, rappelle l’abbé Constant Frédéric, vicaire général de l’Église de Corse.



Chaque été, cette date rassemble fidèles, habitants et visiteurs autour des églises, chapelles et processions. “En Corse, on vit Santa Maria dans toutes les paroisses de l’île. C’est une fête particulière, c’est un peu le Noël corse. Tout le monde se retrouve autour de l’Église et en famille, avec des célébrations et des processions à travers toute l’île.”



Marie, “reine et protectrice de la Corse”

Cette place particulière de la Vierge Marie dans la culture corse s’enracine dans l’histoire. “À travers les événements de notre île, Marie a été invoquée très souvent et le peuple l’a reconnue comme la reine et la protectrice de notre île”, souligne le vicaire général. Le 15 août, cette reconnaissance se traduit par des rassemblements solennels, notamment dans les grandes cathédrales : Ajaccio, Bastia, Saint-Florent, La Canonica ou encore Calvi. “Ce beau vocable de Marie Assunta Gloriosa, c’est savoir que tout le monde célèbre, dans un seul et même esprit, le désir de poursuivre cet élan de foi sous son patronage.”



Si certaines pratiques religieuses se sont transformées au fil du temps, la ferveur du 15 août reste forte. “Elle persévère dans l’histoire et aujourd’hui encore à travers le renouveau des confréries, des associations de villages et de quartiers. C’est le point d’orgue de l’été à travers toute l’île, un moment où animation spirituelle et culturelle s’associent pour redonner vie au territoire.”



Les célébrations prennent de multiples formes : messes dans tous les villages, veillées mariales, processions au flambeau. Certaines traditions se prolongent le lendemain, à l’occasion de la fête de Saint-Roch. “Beaucoup de paroisses et de chapelles font mémoire de ce rendez-vous annuel où Marie, reine et protectrice de la Corse, est fêtée dans un enthousiasme familial et culturel.”



Un programme dense à Ajaccio

À la cathédrale d’Ajaccio, un triduum préparatoire précède la fête. “Le premier soir, c’est la bénédiction des couples. Le deuxième soir, celle des néophytes et des recommençants. La veille du 15 août, le cardinal Bustillo présidera la grande messe autour des jeunes, suivie d’une procession au flambeau dans les rues de la ville.”



Le jour même, les messes s’enchaîneront : à 9 h, puis la messe solennelle et pontificale à 10 h 30. En fin de journée, à 18 h 30, le chapelet sera médité avant la dernière messe. Cette année, la soirée se prolongera après le feu d’artifice : “Il y aura à la cathédrale le grand salut au Saint-Sacrement. Après avoir contemplé les lumières dans les cieux, nous nous mettrons quelques instants devant la lumière éternelle qui ne s’éteint pas, le Christ, mais de la Vierge Marie.”

