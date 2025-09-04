« 13 rue de Paradis » : une belle comédie pour égayer la rentrée

La pièce* a été créée à Paris en 2024. Elle est l’œuvre de la balanine Claudine Embasaygues-Santelli sur une idée de Stéphane Boissier. Claudine Embasaygues-Santelli est plasticienne, autrice, comédienne, formée au clown, au conte et à la marionnette, on la retrouve également dans des productions cinématographiques. Elle a fait de la danse, du piano, de l’harmonica et des percussions et en 2011 a créé sa compagnie « Arts de Sauvages ». Stéphane Boissier est auteur, metteur en scène et comédien au cinéma, au théâtre et dans des sketches visuels qu’il scénarise lui-même depuis une vingtaine d’années. Dans « 13 rue de Paradis », Claudine et Stéphane ont décidé de montrer leur vision de la période COVID avec humour et auto-dérision, quand le monde entier est resté en suspens.





« Notre pièce est une comédie à deux personnages d’une heure, pour tout public, sur le thème du confinement de 2020 mais tout en décalage et humour » souligne l’autrice. « Stéphane, un écrivain paumé en manque d’inspiration, en marge du monde moderne, se retrouve en face de Claudine, une influenceuse, hyper présente sur les réseaux sociaux, mais une femme larguée qui veut néanmoins sauver les apparences. À cause de l’erreur d’une agence immobilière, ils se retrouvent à louer le même appartement au 13 rue de Paradis. En résulte une cohabitation improbable où chacun essaie de se refaire. Claudine le surnomme Le Plouc, Stéphane l’appelle Miss Monde ».





Une comédie pleine d’humour avec en introduction le drôle de Professeur Kerspern, grand théoricien des phénomènes mathématiques, clin d’œil au professeur Raoult et, au cours de la pièce, la recette de cuisine improbable de La Binoude ! « J’ai écrit mon propre personnage et Stéphane m’a aidée pour le sien. Une comédie faite pour que le public oublie pendant une heure ses soucis dans un tourbillon burlesque ».

Après plusieurs représentations à Paris, pour la tournée en Corse le rôle de Stéphane est repris par Marco Luciani, un comédien et transformiste de Sorbo Ocognano que Claudine a rencontré en avril dernier. « Le courant est vite passé entre nous et il a tout de suite plongé dans le personnage ».

----

*« 13 rue de Paradis »

Une comédie de Claudine Embasaygues-Santelli sur une idée de Stéphane Boissier

Avec Claudine Embasaygues-Santelli et Marco Luciani.

Régisseur : Manu Elblaz

Réservations : au 0616457578 ou HelloAsso

Le 5 septembre à Belgodère

Le 6 septembre au théâtre Sant’Anghjuli à Bastia

