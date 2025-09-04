CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Ajaccio : Éradiquer les rats noirs des Sanguinaires pour protéger les oiseaux marins 04/09/2025 ​Trail de Bastelica : plus de 400 coureurs attendus ce dimanche dans le Prunelli 04/09/2025 Un nouveau Cap Corse Mattei sans alcool 04/09/2025 Bastia : la pro-cathédrale Sainte-Marie au cœur d’un vaste projet de réhabilitation de Terra Nova 04/09/2025

« 13 rue de Paradis » : une belle comédie pour égayer la rentrée


Philippe Jammes le Jeudi 4 Septembre 2025 à 15:04

Présentée par la Compagnie « Arts de Sauvages », la pièce sera jouée ce vendredi 5 septembre à 19 heures à Belgodère (Confrérie) et samedi 6 à 20 heures au théâtre Sant’ Anghjuli à Bastia. Et si on démarrait la saison culturelle avec humour ?



Rire au programme de la rentrée 2025 avec "13 rue de Paradis"
Rire au programme de la rentrée 2025 avec "13 rue de Paradis"

La pièce* a été créée à Paris en 2024. Elle est l’œuvre de la balanine Claudine Embasaygues-Santelli sur une idée de Stéphane Boissier. Claudine Embasaygues-Santelli est plasticienne, autrice, comédienne, formée au clown, au conte et à la marionnette, on la retrouve également dans des productions cinématographiques. Elle a fait de la danse, du piano, de l’harmonica et des percussions et en 2011 a créé sa compagnie « Arts de Sauvages ». Stéphane Boissier est auteur, metteur en scène et comédien au cinéma, au théâtre et dans des sketches visuels qu’il scénarise lui-même depuis une vingtaine d’années. Dans « 13 rue de Paradis », Claudine et Stéphane ont décidé de montrer leur vision de la période COVID avec humour et auto-dérision, quand le monde entier est resté en suspens.


« Notre pièce est une comédie à deux personnages d’une heure, pour tout public, sur le thème du confinement de 2020 mais tout en décalage et humour » souligne l’autrice. « Stéphane, un écrivain paumé en manque d’inspiration, en marge du monde moderne, se retrouve en face de Claudine, une influenceuse, hyper présente sur les réseaux sociaux, mais une femme larguée qui veut néanmoins sauver les apparences. À cause de l’erreur d’une agence immobilière, ils se retrouvent à louer le même appartement au 13 rue de Paradis. En résulte une cohabitation improbable où chacun essaie de se refaire. Claudine le surnomme Le Plouc, Stéphane l’appelle Miss Monde ».


Une comédie pleine d’humour avec en introduction le drôle de Professeur Kerspern, grand théoricien des phénomènes mathématiques, clin d’œil au professeur Raoult et, au cours de la pièce, la recette de cuisine improbable de La Binoude ! « J’ai écrit mon propre personnage et Stéphane m’a aidée pour le sien. Une comédie faite pour que le public oublie pendant une heure ses soucis dans un tourbillon burlesque ».
Après plusieurs représentations à Paris, pour la tournée en Corse le rôle de Stéphane est repris par Marco Luciani, un comédien et transformiste de Sorbo Ocognano que Claudine a rencontré en avril dernier. « Le courant est vite passé entre nous et il a tout de suite plongé dans le personnage ».  
 ----
*« 13 rue de Paradis »
Une comédie de Claudine Embasaygues-Santelli sur une idée de Stéphane Boissier 
Avec Claudine Embasaygues-Santelli et Marco Luciani.
Régisseur : Manu Elblaz
Réservations : au 0616457578 ou HelloAsso
Le 5 septembre à Belgodère
Le 6 septembre au théâtre Sant’Anghjuli à Bastia
 




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos