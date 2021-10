10 ans déjà pour les scouts de Saint-Jean de Bastia

Solidarité, respect, entraide. Les valeurs prônées par le scoutisme sont censées « former des hommes et des femmes libres, autonomes et réfléchis » pour Dominique Vitti. Du camping aux cours de musique les activités sont nombreuses. Pendant leur parcours initiatique, les scouts sont aussi formés à la réflexion « sur la société et l’environnement principalement », précise Dominique Vitti. Les encadrants sont titulaires du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et sont agréés pour le faire passer à leurs membres.