1 an et demi de prison requis par le parquet antiterroriste de Paris contre Felix Benedetti

1 an et demi de prison ferme ont été requeis contre Felix Benedetti par la parquet antiterroriste de Paris.

L'audience a eu lieu aujourd'hui en visio conférence au tribunal. de Bastia.

L'audiencve avait pour objet un aménagement de peine sur le reliquat de sa condamnation à 5 ans de prison?

La décision est prévue pour le 19 janvier prochain.



La requisition du parquet antiterroriste de Paris est politique et vindicative. Elle est motivée par son engagement patriotique et ses condamnations pour avoir refusé de se soumettre au FIJAIT, créé pour les islamistes radicaux.



La France a choisi la voie de le repression au problème national corse.

Core in Fronte se tient aux côtés de son militant et agira en conséquence pour le soutenir.