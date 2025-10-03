​Xavier Lacombe interpelle la FIFA et la FFF sur l’avenir de l’AC Ajaccio

L’ACA, figure historique du football insulaire, n’a toujours pas repris le chemin de la compétition. Sa première rencontre de Régional 2, programmée le dimanche 5 octobre à Furiani, a été reportée. En cause : un litige administratif et financier lié à l’ancien attaquant algérien Youcef Belaïli. Ce conflit, qui oppose le joueur à son ex-club saoudien Al-Ahli Saudi FC, porte sur une somme de plus de 380 000 €. Tant que ce différend n’est pas réglé, l’ACA se voit interdire d’enregistrer de nouvelles licences. Une situation ubuesque qui prive les différentes catégories de compétitions, du groupe U16 jusqu’à l’équipe senior de R2.



« L’AC Ajaccio fait partie du patrimoine sportif de la Corse. Il joue un rôle essentiel dans la vie de nombreux jeunes, mais aussi dans le cœur de ses supporters. Il doit pouvoir continuer à exister et à faire vivre sa passion », conclut Xavier Lacombe. Par ce courreir, le député espère sensibiliser les instances nationales et internationales afin de donner au nouveau bureau du club les moyens de tourner la page et d’assurer sa survie. L’ACA, qui a marqué l’histoire récente du football corse par ses passages en Ligue 1, se retrouve aujourd’hui à l’arrêt, suspendu à un litige étranger dont il est indirectement victime. Dans l’attente d’une issue favorable, joueurs, éducateurs et supporters retiennent leur souffle, espérant que la voix politique portée par Xavier Lacombe puisse accélérer la résolution de cette crise.

Dans sa lettre, Xavier Lacombe insiste sur la dimension patrimoniale et sociale du club ajaccien : « L’ACA a formé des générations de jeunes joueurs et porté fièrement les couleurs de la Corse sur la scène nationale, jusqu’en Ligue 1. Aujourd’hui, c’est toute une institution locale qui est menacée. » Pour l’élu, les conséquences dépassent largement le terrain sportif. « Au-delà des terrains, ce sont de nombreux joueurs – des U16 jusqu’à l’équipe de Régional 2 – qui attendent que leurs licences soient débloquées, afin de pouvoir reprendre leur activité. Et avec eux, des supporters inquiets, profondément attachés à leur club, qui vivent cette situation dans l’angoisse et l’attente. »