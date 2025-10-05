​Voitures électriques : en Corse, déjà une forte demande pour le leasing social version 2025

Après le grand succès du leasing social dispositif, en 2024, cette nouvelle édition comporte une enveloppe budgétaire de 369 millions d’euros – issus des Certificats d’économie d’énergie (CEE) – pour un objectif de 50 000 bénéficiaires. Pour en bénéficier cette année, chaque client doit en faire la demande directement auprès d’un concessionnaire partenaire du dispositif.



Du côté d’Ajaccio, Dominique, commercial au sein du concessionnaire Opel (qui propose à la location trois modèles : Corsa, Mokka et Frontera) avoue travailler sur ce sujet depuis plusieurs semaines déjà.« Les clients viennent nous voir depuis que le gouvernement a communiqué sur cette nouvelle édition, il y a quelques semaines. Nous avons ainsi pu valider six dossiers sur l’ensemble de la concession », confie-t-il, regrettant toutefois la complexité de critères requis : « Nous avons dû refuser une dizaine de dossiers en raison notamment du kilométrage insuffisant entre le lieu d’habitation et son lieu de travail ou encore pour des garanties bancaires insuffisantes ». Difficile ainsi pour beaucoup de trouver et prouver les 15 km de distance dans un périmètre aussi restreint que le bassin ajaccien. « Les clients peuvent évidemment toujours venir nous voir mais je crains que cela soit déjà trop tard au vu de l’engouement national », ajoute-t-il. Avec déjà près de 150 000 demandes au niveau national, très peu pourront vraisemblablement accéder, au final, à ce dispositif.



Chaque loueur partenaire du dispositif obligé de proposer au moins une voiture à moins de 140 euros par mois



Plus chanceuse, Anne, une quadragénaire ajaccienne, s’est rendu ce mardi matin, dans une concession proche de la périphérie pour monter un dossier concernant un SUV : « Je rentre dans les critères. J’habite sur la Plaine de Peri mais je dois me rendre tous les matins dans l’hypercentre d’Ajaccio, soit une vingtaine de kilomètres. Cela faisait un moment que j’hésitais à passer à l’électrique. Avec l’ensemble des remises, cela va me revenir à 150 euros par mois hors assurance. Sans le leasing social, je n’aurais pas pu me le permettre car nous arrivions à près de 300 euros mensuels ! Le véhicule est en stock, dès que c’est validé, je pourrais enfin changer ma vieille voiture. »



Les voitures électriques éligibles au leasing social doivent elle répondre aux mêmes exigences que pour le bonus écologique : elles doivent avoir un score environnemental minimal et un coût d’acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros. Chaque loueur partenaire du dispositif est obligé de proposer au moins une voiture à moins de 140 euros par mois. Ce prix attractif est permis par une aide de l’État de 7 000 € maximum, sous condition. Seuls 36 modèles de véhicules sont éligibles à ce dispositif appelé « leasing social ».