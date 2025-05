​Une exposition photo et un maillot collector pour les 115 ans du GFCA Football

Alors que la foire Saint-Pancrace continuait de battre son plein, toute la grande famille du GFCA s’est retrouvée ce vendredi soir à l’OIT du Pays d’Ajaccio, lors de l’exposition photo et maillot organisée par quatre fervents supporters du club gazier. Anto-Dumé Cesari, Alexandre Nari, Arthur Solinas et notre confrère Jean-Philippe Carrolaggi, se sont démenés pendant plusieurs mois afin de mettre la main sur des archives de la longue et sulfureuse histoire des « Rouge et Bleu » : « Nous avons décidé de rendre hommage aux 115 ans du club par le biais de cet évènement. Cela fait plusieurs semaines que nous nous sommes mis à la recherche de toutes les archives, photos, goodies et maillots à l’effigie du GFCA afin de retranscrire cette longue histoire de manière chronologique. Le Gazélec est une grande famille et nous avons pu compter sur tout le monde pour nous permettre de retrouver le maximum d’archives ». Si le GFCA trouve ses origines en 1929, lorsqu’il succède à la Jeunesse Sportive, fondée en 1910. Jusqu’à son quatrième et dernier titre en 1957, le Football Club d’Ajaccio (surnommé « le Bistrot ») domine la scène footballistique locale pendant trois décennies avant de fusionner avec le Gazélec en 1960. Fier de son identité forte et marqué par une rivalité intense avec l’ACA, le FCA représente l’essence même du GFCA.



Un maillot collector en précommande limité à 115 exemplaires

Dans la grande salle communale, l’exposition part des années 1970 avec les premiers maillots sponsorisés par la « SA du Diamant » (en raison de l’absence des maillots des années 60 et donc des quatre titres de champion de France amateur), et remonte peu à peu vers les nouvelles années glorieuses dans les années 80 avec notamment les posters, articles, affiches de match du fameux match face à la grande Olympique de Marseille de Jean-Pierre Papin et Bernard Tapie le 10 mars 1990 dans une pignata, où on ne sera jamais vraiment combien de supporters avaient pris place. Mais aussi d’autres matchs de Coupe de France face à Toulon, Sochaux ou le quart de finale face à l’AS Monaco en 1992. « Ce retour dans l’histoire du Gazélec me redonne des frissons, surtout en ce moment avec les difficultés que l’on a connu même si on va revenir, ne vous inquiétez pas », sourit malicieusement un passionné des « Rouge et Bleu » depuis plus de 40 ans. Plus loin, les années Ligue 2 et le maillot de la montée en Ligue 1 trône fièrement auprès des supporters, joueurs, dirigeants venus en nombre pour l’occasion.