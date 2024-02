​Une Ajaccienne à l’assaut du « Raid Amazones » au Cambodge

« Cela faisait plusieurs années que nous souhaitons participer à une épreuve de ce type, et finalement nous nous sommes lancéce défi » sourit Carole Pille, une Ajaccienne de 35 ans, qui va se lancer avec Lucile, une ancienne collègue de travail, à l’épreuve du Raid Amazones, une épreuve multisports, créé en 2001 par Alexandre Debanne, l’ancien animateur de télévision française.



Après un an d’attente, les deux jeunes femmes ont connu dernièrement la destination du raid, qui change, chaque année de point de chute. Après notamment la Guyane, la Réunion, le Kenya, Mayotte, ou encore le Vietnam, cette année, les épreuves se dérouleront au Cambodge autour du temple d’Angkor, un joyau du patrimoine mondial : « Nous sommes particulièrement excitées à l’idée de nous rendre au Cambodge après nous être entraînées pendant plusieurs mois avec des footings, des sorties en VTT, du Canoë Kayak et même des épreuves de tir à l’arc. Je voudrais d’ailleurs remercier la section ASPTT Ajaccio de tir à l’arc, qui m’a permis de me former à cette discipline. Tout le monde ici à Ajaccio a joué le jeu pour que l’on puisse partir dans les meilleures conditions possibles. Le magasin AppeBike nous a par exemple, montré les meilleures techniques pour changer rapidement les roues des vélos en cas de crevaison ».

Le Raid Amazones est le seul raid aventure 100% féminin et 100% solidaire où les Amazones parcourent le monde, dans un pays différent chaque année. Les participantes s’affrontent lors d’épreuves sportives le matin avant d’aller à la rencontre de la population locale les après-midis afin également de leur venir en aide par le biais de dons.



L’organisation a ainsi prévu cette année, des containers de vélo, fournitures scolaires, ou bouteilles d’eau potable tout comme Carole et son binôme Lucile, "Les Poulettes Baskets" qui ont prévu d’apporter tout un tas de cadeaux aux jeunes écoliers cambodgiens. « Il y a évidemment un état d’esprit sportif, avec une compétition à gagner à la clé, mais ce n’est pas le but principal. L’objectif c’est de partager un moment de convivialité avec la notion de dépassement de soi, tout en permettant d’aider la population que nous allons rencontrer, et qui est en proie à des difficultés. Je voudrais ainsi remercier le magasin « Maison Blanche » d’Ajaccio, qui nous a donné plusieurs coffrets cosmétiques à distribuer sur place au Cambodge. De notre côté, nous soutenons l'association "On est là" qui accompagne les jeunes de 13 à 30 ans atteints par le cancer. Des groupes de parole et des rencontres entre malades sont organisés. Le parrainage est aussi mis en place au sein de l'association, pour mettre en relation un ancien patient et un patient en cours de traitement. Leur devise : "On est jeune avant d'avoir un cancer" ».

Le Raid Amazones connaît un engouement croissant depuis maintenant 20 ans grâce à ses valeurs très actuelles comme l'aventure, la convivialité, la solidarité, l'esprit d'équipe, le partage avec la population ou encore la découverte de soi et des autres. Il se veut aussi respectueux de l'environnement et sportif comme l'atteste sa philosophie : "Pas de moteur, que de la sueur". Ce raid est accessible aux femmes de tous âges, quel que soit leur niveau sportif et ce pour une raison essentielle : le sport est ici un moyen solidaire de se découvrir soi-même au milieu des autres et d'aller chercher ses limites et de tenter de les dépasser en équipe main dans la main.



Cette année, près de 300 participantes réunies en 150 équipes de 2 vont donc s’affronter pendant 6 jours de compétition avec au programme 50 km de VTT, 20 km de parcours trail, 16 km de Canoé Kayak et des épreuves de tir à l’arc.