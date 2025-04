​Trail de la Gravona : Santelli, Serca et Barriod vainqueurs à Ucciani

Ils étaient finalement un peu plus de 400 participants à s’être déplacés du côté d’Ucciani, ce dimanche, lors de 21e édition du Trail de la Gravona. La faute à une météo un peu maussade et quelques gouttes de pluies, qui n’ont, cependant pas refroidi les ardeurs des coureurs et même marcheurs, venus pour l’occasion au bénéfice de deux associations Leanuccia Muco Corse et Chritelle. Une course en avant de la saison, qui attire autant comme l’expliquait Jean-Marc Miniconi, un des organisateurs du CS Mezzavia avant le départ : C’est un trail qui plait beaucoup et qui marque un peu le début de la saison des courses de montagnes. C’est notre 21e édition, et comme chaque année nous proposons plusieurs formats pour tous les profils et que tout le monde puisse y participer ».



Un jeune espoir de la marque Brooks remporte la 9 km

Au final, c’est Lambert Santelli, le coureur du RC Furiani-Agliani, qui a remporté l’épreuve reine de 42 km et 2600 mètres de dénivelé positif en 4h30’04, douze minutes devant Titouan Honnart (AS Figarella) et vingt-quatre minutes devant Alexandre Muselli (Station Trail Castagniccia). Julie Marini, elle aussi du RC Furiani, termine 1re féminine en 5h34’30. Dans l’épreuve des 22 km, Leo Serca aura été le plus rapide en 2h12’12 devant Guillaume Pelletier et Michel Barat ; Fanny Petit (Villeneuve Les Avignon) terminant 1re féminine en 3h02’56 devant les deux insulaires Juliette Bizzarri et Emilie Micheau. Enfin, Jules Barriod, jeune espoir national de l’Académie Brooks Trail Project, accompagné par célèbre marque de chaussures, qui s’est imposé lors de la « Gravunedda », la course de 9 km, en 58’28 devant Côme Neyret (Grenoble) et Jean-François Nesa (CS Mezzavia). Elisa Perrier (CA Bastia) remporte l’épreuve chez les féminines.