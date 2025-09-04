​Trail de Bastelica : plus de 400 coureurs attendus ce dimanche dans le Prunelli

Après avoir organisé le Paese Trail en juin dernier, l’association Bastelica Muntagne Trail remet le couvert avec une nouvelle manifestation comportant trois formats de course et une marche solidaire. François-Joseph D’Amore, le président de l'association, explique la démarche : « Nous voulions absolument mettre en valeur le patrimoine naturel de la région avec des sentiers qui ont été réhabilités pour l’occasion, et également le sport en pleine nature. L’objectif c’est de faire courir les participants dans plusieurs décors paradisiaques entre lacs, sommets montagneux et vallée, il y en aura pour tous les goûts ! ».



Pensé pour tous les niveaux, ce trail offrira trois parcours exceptionnels, à travers des paysages sauvages et panoramas à couper le souffle :



La Grande Course : 28 km et 1900 m de dénivelé positif

« Un parcours exigeant pour les traileurs aguerris, passant par les Pozzi, jusqu’au lac de Vittalaca afin d’atteindre le Mont Renosu »



Le Parcours Intermédiaire : 17 km et 700 m de D+

« Accessible aux coureurs confirmés, idéal pour allier défi et plaisir avec un parcours passant par Mezzaniva et Latina »



La Découverte : 10 km et 350 m de D+