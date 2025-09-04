​Trail de Bastelica : plus de 400 coureurs attendus ce dimanche dans le Prunelli

Après avoir organisé le Paese Trail en juin dernier, l’association Bastelica Muntagne Trail remet le couvert avec une nouvelle manifestation comportant trois formats de course et une marche solidaire. François-Joseph D’Amore, le président de l'association, explique la démarche : « Nous voulions absolument mettre en valeur le patrimoine naturel de la région avec des sentiers qui ont été réhabilités pour l’occasion, et également le sport en pleine nature. L’objectif c’est de faire courir les participants dans plusieurs décors paradisiaques entre lacs, sommets montagneux et vallée, il y en aura pour tous les goûts ! ».
Pensé pour tous les niveaux, ce trail offrira trois parcours exceptionnels, à travers des paysages sauvages et panoramas à couper le souffle :
- La Grande Course : 28 km et 1900 m de dénivelé positif
« Un parcours exigeant pour les traileurs aguerris, passant par les Pozzi, jusqu’au lac de Vittalaca afin d’atteindre le Mont Renosu »
- Le Parcours Intermédiaire : 17 km et 700 m de D+
« Accessible aux coureurs confirmés, idéal pour allier défi et plaisir avec un parcours passant par Mezzaniva et Latina »
- La Découverte : 10 km et 350 m de D+
« Une boucle parfaite entre le Tinosu et la Verga pour les débutants, où les amateurs pourront vivre une expérience trail dans une ambiance conviviale »
La grande fête du sport et de la culture à Bastelica
Pour permettre la tenue de ce trail et de ses différents formats, l’association, aidée par la commune de Bastelica mais également tous les jeunes du village, n’a pas compté ses heures pour aller rouvrir des sentiers inaccessibles jusqu’ici : « Tout le monde a joué le jeu, on est partis tous ensemble dans la montagne pour ouvrir ses sentiers et baliser. C’est aussi cela l’esprit du village et du trail », se félicite le dynamique président de l’association.
Un pari payant puisque ce sont plus de 400 coureurs qui sont attendus ce dimanche sur les trois formats de l’épreuve avec la participation notamment d’Alexandre de Susini, parrain du trail et enfant du village, Anthony Quilici, Estelle Giacometti ou encore Pecurina, influenceuse bien connue des réseaux sociaux, mais aussi peut-être des surprises de dernière minute. L’association rappelle que les inscriptions sont toujours possibles sur le site de https://www.sportsnconnect.com/ mais qu’elles seront possibles jusqu’à 7h du matin au village.
À noter que pour l’occasion, le village prendra des airs de salon sportif avec la présence de nombreux partenaires qui proposeront des sorties VTT mais aussi culturels avec des visites du village sous l’égide de Claude Giansily, historien reconnu. Enfin, une marche solidaire de 6 km, de l’autre côté de la vallée est également au programme, dont les bénéfices seront reversés pour soutenir le projet de réhabilitation du canal de l’Ajara de Bastelica.
