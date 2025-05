« ​Trail Napoléon 2025 » : Sébastien Spehler intouchable sur la 43 km

Pour sa 23 e édition, le Trail Napoléon affichait une nouvelle fois complet, avec 1250 coureurs inscrits dans les trois épreuves proposées par le Corsica Run Xtrem, organisateur de la manifestation. Malgré un temps légèrement pluvieux, la bonne humeur était de mise lors des départs des trois courses. Et, comme l’année dernière c’est Sébastien Spehler, le coureur de la team Altore, qui a franchi la ligne d’arrivée en premier sur la Place du Casone en 3h45’42, près de cinq minutes avant Lambert Santelli, et quinze minutes devant Vincent Viet (Team Salomon). A l’arrivée, le vainqueur exténué se montrait satisfait de sa course menée de bout en bout : « Je me sentais bien au départ mais ce trail est vraiment très difficile et j’ai ressenti énormément de fatigue quand je suis arrivé à la Parata. J’ai dû gérer et au final je fais quand même une belle course ». Juste derrière Lambert Santelli, franchissait la ligne en 3h50’34 : « J’ai fait une très belle course régulière. Mais devant il y avait un sacré client. C’est un des meilleurs coureurs français sur ce format-là. C’est un parcours très compliqué, qui n’est pas très roulant, il y a des bosses et des difficultés tout le temps, c’est très usant ». Le coureur balanin va maintenant se préparer fin juin pour une course dans les Dolomites. Derrière, Vincent Viet (Team Salomon) arrivait en 3 e position en 4h01’19 tandis qu’Emmanuelle Morachini (Restonica Trail) remportait le scratch chez les féminines.