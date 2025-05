​Tennis Club du Casone : la Ville d’Ajaccio fixe les nouvelles règles du jeu

Après deux appels d’offres infructueux, la Ville d’Ajaccio a décidé de fixer de nouvelles règles concernant l’avenir du Tennis Club du Casone. L’emblématique club ajaccien, qui fête ses 70 ans cette année, s’apprête à faire peau neuve, alors que les effets du temps se font de plus en plus visibles sur ses anciens courts en terre battue, ou plutôt sur ce qu’il en reste.



Comme l’a annoncé Alexandre Farina, premier adjoint au maire, ce jeudi soir en séance du conseil municipal : « La Ville d’Ajaccio va investir plus d’un million d’euros pour la rénovation totale des courts de tennis du Casone. C’est un lieu chargé d’histoire, un symbole fort pour les Ajacciens. On veut lui redonner le prestige qu’il mérite, en confiant son exploitation à des professionnels. Grâce aux délibérations votées ce soir, nous allons avoir un cadre juridique sécurisé et pérenne. On va pouvoir instaurer une obligation de service public. »



Jusqu’à présent géré par l’association du Tennis Club du Casone, présidée par Marc-Aurèle Armani, le site – qui comprend les courts de tennis et le bar-restaurant – bénéficie d’une autorisation temporaire d’occupation valable jusqu’au 30 juin 2025.



« Une absence de visibilité »

Les règles du jeu vont cependant évoluer avec cette nouvelle délégation de service public, qui séparera désormais l’exploitation des terrains de tennis de celle du club house. Une décision qui a surpris l’équipe dirigeante actuelle, laquelle a exprimé son regret face à « un manque de dialogue avec la mairie et une absence de visibilité depuis plusieurs années ». Une position partagée par certains élus de l’opposition, notamment Jean-François Casalta : « C’est un sujet sensible. Tout le monde connaît le Casone pour sa beauté et son caractère patrimonial. C’est aussi un club très actif sur le plan sportif : c’est le deuxième club de Corse après Miomo en termes de résultats. Ce qui ressort surtout, c’est un déficit de communication. Il y a eu une incompréhension entre les services municipaux et l’équipe actuelle. On leur doit au moins des explications. Ils ont appris par la presse qu’il y aurait deux DSP, alors même que de nouveaux éléments sont arrivés, notamment la prise en charge des travaux par la Ville. Ils se sont investis pendant des années dans des conditions parfois difficiles. Aujourd’hui, ils ne savent même pas s’ils vont candidater. Peu importe qui sera désigné, mais la procédure sera longue. Dans l’attente, il faudrait leur accorder une autorisation d’exploitation jusqu’à fin juillet 2026, afin qu’ils puissent préparer sereinement la prochaine saison. »



Concernant l’attribution future de la concession du bar-restaurant, les candidats devront notamment s’engager à investir au minimum 100 000 euros pour la mise aux normes des installations, assurer un service quotidien et garantir l’ouverture de la partie bar pendant les heures d’activité des courts, soit jusqu’à 15 heures par jour durant quatre mois en saison estivale.