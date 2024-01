​Syndicat d’énergie de Corse du Sud : Joseph Pucci retrouve son fauteuil de président

Une victoire symbolique pour les maires et les délégués

Une victoire symbolique pour le collège des communes face au collège de la Collectivité de Corse mais sans surprise tant les résultats semblaient joués d’avance comme l’expliquait un maire dans les couloirs du SDE 2A : « Les maires n’ont pas apprécié qu’on veuille leur imposer un président. Ce n’est pas un vote contre Jean Biancucci, qui est d’ailleurs très apprécié au sein du syndicat et des maires, mais plutôt un message envers la Collectivité de Corse et Gilles Simeoni et leur manière de fonctionner ».



Le Président sortant et membre de la majorité territoriale expliquait d’ailleurs dès la proclamation des résultats : « Il y a une décision de justice qui contredit mon élection de septembre 2021 et je suis obligé de la prendre en compte. Je préfère que le souhait général et la démocratie puissent parler. Il y a un rôle intéressant de la part des communes, qui ont la gestion de l’outil, mais il ne faut oublier la Collectivité qui finance, et qui a la maîtrise du cadre général. Joseph Pucci c’est quelqu’un que je respecte avec qui j’ai eu des relations de travail notamment au sein de l’AUE. Je continuerais d’agir dans le même sens. Aujourd’hui c’est une nouvelle étape pour moi au sein de cette assemblée, avec un nouveau rôle et je serais là pour aider le nouveau président, s’il y a des blocages. Il faut que l’on retrouve aujourd’hui une ambiance d’échanges, de travail, de compréhension mutuelle et il faut avancer. Nous avons des objectifs, il faut les atteindre. Je suis là pour que les choses avancent ».