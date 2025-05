​Rachat de l’AC Aiacciu : fumée blanche du côté de Timizzolu ?

Alors que le staff ajaccien a réussi son incroyable pari de maintenir le club rouge et blanc en Ligue 2, sur le plan sportif, après une deuxième partie de saison rêvée, tous les regards se tournent désormais vers les dirigeants ajacciens. Alors que le club est toujours sous le coup d’une rétrogradation administrative en National, et que sa dette est estimée à près de 10 millions d’euros, l’ACA n’a toujours pas trouvé de repreneur. Les négociations menées avec AAD Invest ou le milliardaire américain Glenn Straub n’ont pas abouti, pour diverses raisons, alors même que le temps presse. En effet, le club ajaccien devrait passer un nouvel examen auprès de la DNCG, aux alentours du 20 juin prochain.