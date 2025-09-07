​Porticcio accueille la dernière étape du « Playa Tour UFOLEP 2025 »

Reconnaissable à ses structures gonflables de couleur rose fluo, très attirante à l'oeil pour les enfants, qui animé le parking de la plage des tamaris, l’UFOLEP Playa Tour s’est installée durant deux jours face au Beach Park de Porticcio. Depuis juin, plus de cinquante rendez-vous ont animé plages et places publiques dans 20 lieux en France hexagonale et en outremer. Avec un objectif clair : lutter contre les inégalités d’accès au sport, à l’heure où près de 40 % de la population ne part pas en vacances et où 50 % se déclare inactive (données Centre d’observation de la société). L’UFOLEP défend ainsi le droit aux loisirs pour toutes et tous, en proposant des activités gratuites, ouvertes aux familles, aux jeunes comme aux vacanciers de passage.



Porticcio, deux jours de sport et de partage

Durant deux jours, plusieurs centaines de personnes se sont essayées à des disciplines aussi variées que le sandball, le beach-soccer, le beach-rugby, le football américain, le tir au laser ou même aux sports de combat. Mais le Playa Tour ne se limite pas au sport : des ateliers éducatifs, artistiques et de bien-être étaient aussi proposés, du yoga à la lecture en passant par les arts plastiques. « C’est une manifestation nationale organisée par l’UFOLEP. Aujourd’hui, c’était la dernière des 26 étapes du parcours national qui a fait un grand tour du littoral français. L’idée, c’est de promouvoir le sport auprès des enfants et des parents en leur faisant découvrir des activités qu’ils ne connaissent pas », explique Agnès Loiseau, directrice de l’UFOLEP Corse.