​Pietrosella célèbre ce dimanche la Fête de la Transhumance entre traditions et transmission

Depuis 2019, chaque année, Pietrosella organise et célèbre la « Fête de la transhumance », un évènement à caractère environnemental et culturel. Pour Jean-Baptiste Luccioni, le Maire de la commune, cette fête revêt une signification particulière : « À l’automne, la commune se vide de ses habitants saisonniers. Nous avons voulu créer un moment de partage et de rassemblement, une sorte de transhumance inversée, pour que Pietrosella continue à vivre au-delà de la période estivale. C’est une manière de maintenir le lien social et de valoriser notre identité collective. »



Cette manifestation permet de réunir producteurs, artisans, auteurs, bergers, musiciens et habitants autour des valeurs de transmission et de convivialité. « Ce n’est pas parce que la saison touristique est terminée qu’il faut se refermer sur soi-même. Bien au contraire : cette fête, c’est l’occasion de se retrouver, d’échanger, de transmettre à nos enfants comment on vivait autrefois », ajoute le maire.



Un nouveau lieu de célébration : un don au service de la collectivité



L’édition 2025 marquera une étape importante avec la découverte d’un nouvel espace naturel de 20 hectares, récemment légué à la commune par les docteurs M. et Mme Camous. Ce couple de médecins, profondément attaché à Pietrosella, a souhaité transmettre cette propriété arborée à la municipalité, avec le vœu de préserver sa richesse écologique et d’en faire un lieu ouvert à tous. « C’est un très beau geste. Les anciens propriétaires voulaient que ce lieu revienne à la communauté, pour que chacun puisse en profiter. C’est une belle histoire, porteuse de sens et de valeurs humaines », souligne Jean-Baptiste Luccioni. La municipalité travaille à la mise en valeur du site à travers un projet à la fois environnemental et culturel : parcours botanique, jardins partagés, ferme pédagogique et théâtre de verdure sont déjà à l’étude.



Un programme riche et festif



La fête se déroulera de 11h à 22h, sur le site du Ruppione. Au programme : Marché de producteurs et d’artisans (14h-18h) : vannerie, sellerie, coutellerie, éditions corses, cosmétiques naturels et produits du terroir. Animations et ateliers pour enfants et familles : découverte des outils anciens, initiation à la vannerie, jeux d’antan et ferme pédagogique avec brebis, chèvres, poneys et ânes corses. Animations culturelles tout au long de la journée : promenade historique à Sant’Amanza, lectures musicales, conférences sur le culte local et sur la transhumance, suivies d’un concert du groupe EPPO à 18h30. Et enfin, clôture conviviale autour d’une soupe corse offerte par la municipalité à 20h. Pour préserver l’environnement, l’accès au site se fera à pied ou en navette depuis les parkings de la plage du Ruppione et du stade de Pietrosella.



Entre célébration du monde rural, préservation du patrimoine naturel et plaisir d’être ensemble, la Fête de la Transhumance de Pietrosella incarne parfaitement l’esprit d’une commune attachée à ses racines et tournée vers l’avenir. « Cette fête » conclut le maire, « c’est notre manière de dire que Pietrosella reste vivante, solidaire et ouverte, même lorsque les plages se vident. »

