​Moussa Soumano quitte l’ACA pour le Nac Breda (Pays-Bas)

En attendant de connaître le verdict de la DNCG, concernant son avenir en Ligue 2, l’AC Ajaccio a annoncé ce lundi le départ de Moussa Soumano, son jeune attaquant. À seulement 19 ans, le buteur corse a déjà porté 64 fois le maillot rouge et blanc en Ligue 1 et en Ligue 2 et avait marqué 4 buts et effectué deux passes décisives, la saison dernière. Deux ans après la signature de son premier contrat professionnel, le Franco-Malien a été transféré vers le NAC Breda, 15e d’Eredivisie (Pays-Bas) la saison dernière.