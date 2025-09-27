​Marie Chasseray (CO Porticcio) remporte, dans la douleur, le Grand Raid du Finistère sur le 166 km !

Marie Chasseray (CO Porticcio) s'est imposé lors du Grand Raid du Finistère chez les féminines (crédit photo : Nicolas Créach)
Originaire de Landerneau, Marie Chasseray a remporté l’épreuve, du 166 km et ses 4 300 m de dénivelé, lors de la 3e édition du Grand Raid du Finistère, ce samedi 20 septembre. Après un long périple de jour et de nuit, elle a franchi la ligne d'arrivée en 22 h 03’ 31’’sur les sentiers de la Presqu’île de Crozon. Elle termine 15e au classement général et première féminine. A peine rentrée en Corse, sa terre d’adoption, la traileuse se remettait à peine de ses émotions : « Cette victoire a une saveur particulière pour moi car c’était devant mes familles et mes amis. Ils m’ont soutenue tout au long du parcours, ils étaient là sur les ravitaillements et au final ils m’ont donné l’énergie nécessaire pour aller au bout. J’ai terminé la course sur les rotules avec un ami , qui a fait office de pacer pour me permettre d’arriver au terme de ce trail très exigeant. Je n’avais jamais fait de trail de plus de 82 km, et forcément cela a été un peu plus compliqué sur la fin ».
Elle bat le précédent record de près de deux heures !
Au final, Marie Chasseray explose le record de la course et termine même avec une avance de près de deux heures sur sa poursuivante, un authentique exploit pour la jeune médecin interne à l’Hôpital d’Ajaccio : « Je me suis accroché au mental, qui est une de mes qualités, par rapport à mon métier. C’est vrai que c’est également une course qui me tenait particulièrement à cœur car elle se déroulait sur les terres de mon enfance. C’est une grande fierté ». Déjà 4e au Veni Vici dans le Gard, 2e au trail du Mont Ventoux, 4e au Restonica Trail, elle possède déjà un beau palmarès ponctué par de nombreuses victoires dans les trails Régionaux.
Prochain objectif pour la fusée du CO Porticcio ? Le trail des Hospitaliers à Nant, dans le sud de l’Aveyron, sur la 75 km. Une épreuve très relevée et reconnue au niveau national. Avant peut-être un jour le grand saut vers une autre épreuve mythique du côté de l'île de la Réunion : « J’ai des rêves plein la tête maintenant ! Mais on y aller progressivement, là je n'ai envie que d'une chose, me reposer » conclut-elle, dans un large sourire et avec humilité. L’aventure continue.
Une ascension fulgurante et atypique dans le monde du trail, pour une athlète qui n’a véritablement commencé à courir et à s’entrainer que depuis deux ans ! Pour Batti Muroni, son entraineur au CO Porticcio, les raisons sont multiples : « Elle a un mental d’acier et il le faut dans ce sport mais surtout pour faire des courses aussi longues car le corps humain n’y est jamais vraiment préparé. Maintenant, elle a un talent inné, qui fait qu’elle a plus de facilité que d’autres et sûrement également un terrau génétique ». Son frère Matthieu, habitué des performances au niveau national, terminant d’ailleurs le même trail à la 7e place au classement scratch !
