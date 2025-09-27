​Marie Chasseray (CO Porticcio) remporte, dans la douleur, le Grand Raid du Finistère sur le 166 km !

Au final, Marie Chasseray explose le record de la course et termine même avec une avance de près de deux heures sur sa poursuivante, un authentique exploit pour la jeune médecin interne à l’Hôpital d’Ajaccio :

Déjà 4e au Veni Vici dans le Gard, 2e au trail du Mont Ventoux, 4e au Restonica Trail, elle possède déjà un beau palmarès ponctué par de nombreuses victoires dans les trails Régionaux.

Une ascension fulgurante et atypique dans le monde du trail, pour une athlète qui n’a véritablement commencé à courir et à s’entrainer que depuis deux ans ! Pour Batti Muroni, son entraineur au CO Porticcio, les raisons sont multiples : « Elle a un mental d’acier et il le faut dans ce sport mais surtout pour faire des courses aussi longues car le corps humain n’y est jamais vraiment préparé. Maintenant, elle a un talent inné, qui fait qu’elle a plus de facilité que d’autres et sûrement également un terrau génétique ». Son frère Matthieu, habitué des performances au niveau national, terminant d’ailleurs le même trail à la 7 e place au classement scratch !



Prochain objectif pour la fusée du CO Porticcio ? Le trail des Hospitaliers à Nant, dans le sud de l’Aveyron, sur la 75 km. Une épreuve très relevée et reconnue au niveau national. Avant peut-être un jour le grand saut vers une autre épreuve mythique du côté de l'île de la Réunion : « J’ai des rêves plein la tête maintenant ! Mais on y aller progressivement, là je n'ai envie que d'une chose, me reposer » conclut-elle, dans un large sourire et avec humilité. L’aventure continue.

« Je me suis accroché au mental, qui est une de mes qualités, par rapport à mon métierC’est vrai que c’est également une course qui me tenait particulièrement à cœur car elle se déroulait sur les terres de mon enfance. C’est une grande fierté ».