​Ligue 2. Thierry Debès : "Grenoble, un nouveau gros défi à relever"

Battu lundi à domicile par Dunkerque, Thierry Debès, le coach ajaccienne nourrissait encore quelques regrets, surtout devant le scénario cruel du match : « Le premier but encaissé face à Dunkerque m’a fait enrager car c’est quelque chose qu’on avait travaillé toute la semaine et on s’est quand même fait piéger. Sur le 2e but on avait changé de système de jeu à la mi-temps et c’est difficile d’en vouloir aux garçons. Mais, franchement c’est difficile de leur en vouloir, car Dunkerque n’a tiré que trois fois aux buts et a eu très peu de situations dangereuses alors qu’ils survolent tous leurs matchs depuis quelque temps. Dans le jeu, ils ont très peu existé face à nous, mais ils ont gagné en faisant preuve d’efficacité ».



« Etre capable de faire peur à nos adversaires »

Malgré tout, les Ajacciens ont réalisé une belle performance collective et auraient mérité mieux avec un peu plus d’application offensive : « Ce qui est intéressant, c’est que nous arrivons de plus à plus à nous créer des occasions et à marquer. Contre Dunkerque, j’ai comptabilisé quatre énormes occasions. C’est important car il faut que l’on fasse peur à l’adversaire et en ce moment on est capables de faire mal à beaucoup d’équipes. Maintenant, il faut être plus efficaces, mais je ne peux pas leur en vouloir. Attaquant, c’est un poste très difficile. Ils font beaucoup d’efforts. Ils sont tous sur la bonne voie. Moussa Soumano a eu un peu moins de réussite mais le travail paye et il va finir par être encore plus décisif. Quand il va marquer, il va enchainer. Je suis très content de mes attaquants ».





Grenoble, une équipe performante à domicile

Une efficacité qu’il faudra retrouver au plus vite et pourquoi pas ce vendredi du côté de Grenoble, prochain adversaire des Acéistes. 8e au classement, les Grenoblois peinent à l’extérieur mais restent très performants à domicile, avec sept victoires en treize matchs. « Grenoble est une équipe très performante à domicile et qui a un peu plus de mal à l’extérieur. Elle gagne très souvent chez elle. Depuis quelques matchs, ils jouent avec un style de jeu similaire au notre. On les a analysés et on a bien vu qu’ils ont une manière différente de jouer par rapport à d’autres équipes comme Metz par exemple. J’ai joué là-bas pendant deux ans et demi et je connais le contexte. C’est une équipe qui ait poussé par ses supporters et qui voudra bien faire. Encore une fois, c’est un gros défi à relever. Quand on a perdu à domicile, il faut toujours essayer d’aller grapiller des points à l’extérieur pour se rattraper. Tous les points à l’extérieur comptent, ce serait bien de revenir de là-bas avec un nul et gagner serait formidable bien évidemment ». Pour ce déplacement en terre grenobloise, le coach « rouge et blanc » sera privé de Barreto et Huard blessés, tandis que Quilicchini et Kouassi sont suspendus ; ils seront remplacés numériquement par Quemper, Owen-Martinez, Campanini et Contena.



Le groupe ajaccien à Grenoble

Sollacaro, Contena,, Youssouf, Strata, Bamba, Ayessa, Vidal, Quemper, Campanini, Puch, Owen Martinez, Mangani, Anziani, Chegra, Everson, Soumano, Kanté, Santelli