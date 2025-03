​Ligue 2. Thierry Debès (AC Ajaccio) : « On aura besoin de notre public face à Dunkerque »

On n’arrête plus l’AC Ajaccio ! Avec une nouvelle victoire à Metz, samedi dernier, les Ajacciens ont remporté leur 5 e rencontre en 6 matchs. Un succès qui leur a permis de remonter à la 12 e place du classement de Ligue 2, pour le plus grand plaisir de Thierry Debès, le coach ajaccien : « On ne s’en rend pas bien compte car le travail n’est pas fini, mais c’est un véritable exploit d’avoir enchainé autant de victoires en si peu de temps. Les joueurs ont fait beaucoup d’efforts, on leur a demandé beaucoup de travail tactique et de concentration durant la semaine. On verra à la fin s’il y a eu un électrochoc grâce à moi. Moi, mon seul but c’est de sauver le club mais je l’avais déjà dit en prenant l’équipe. Le bilan on le fera à la fin mais on est très heureux de ce qu’il se passe en ce moment. Si on nous avait dit qu’on aurait 30 points avant d’affronter Dunkerque, on aurait signé de suite. On est très heureux de ce parcours mais il reste des points à prendre ».



Il faudra entre 38 et 40 points pour se maintenir en Ligue 2



Malgré cette incroyable série, l’AC Ajaccio n’est pas encore sauvé, d’autant que les équipes de bas de tableau ont également remporté des matchs importants ce week-end : « On essaye de rester focus sur cet objectif qu’est le maintien. Je pense qu’il faudrait entre 38 et 40 points pour être sûr d’être sauvé. Il nous faut encore entre 8 et 10 points donc je maintiens les joueurs au maximum de leur concentration tout au long de leur semaine. Quand on est au fond, il faut un supplément d’âme et c’est ce qui permet souvent d’être récompensé. Ce but à Metz, même s’il survient à la suite d’une erreur, il arrive parce que nous avons su provoquer la réussite. Même malgré cela, on aurait pu marquer avant car on se crée quelques situations dangereuses. Aujourd’hui, les joueurs en font plus et ils sont récompensés de leurs efforts. Il faut qu’il continue dans la même voie car la roue tourne vite.



Dunkerque, l’équipe surprise de Ligue 2 qui fait trembler les gros



Si la victoire à Metz, est un authentique exploit, c’est une nouvelle montagne qui se dresse sur le chemin des Acéistes ce lundi soir avec la réception de Dunkerque, l’équipe surprise de ce championnat. Quatrième de Ligue 2, les Nordistes restent sur deux incroyables exploits en Coupe de France avec des qualifications à Lille et à Brest, deux équipes qui ont brillé en Ligue des Champions : « Metz restait sur une série incroyable à domicile et maintenant on affronte Dunkerque, qui joue très bien au football et qui vient d’aller gagner sur deux équipes de Ligue des Champions (NDLR Lille et Brest). Théoriquement pour eux, cela devrait être facile de venir gagner chez nous mais on va essayer de leur résister le plus longtemps possible et de leur poser des problèmes. Toutes les équipes de devant ont gagné, ils vont donc venir à Ajaccio pour gagner également. Demain, on sait que cela va être difficile, ils ont des arguments à faire valoir aussi bien dans le domaine offensif que défensif. Ils ont un entraineur, qui a des principes forts, qui posent des problèmes à toutes les équipes de Ligue 2. Il faudra une débauche d’énergie de tous les instants et le soutien du public pour essayer de gratter quelque chose et essayer de faire tourner le compteur points ». Pour ce choc face à Dunkerque, Titi Debès peut compter sur le retour de Sollacaro dans les buts et de Campanini après plusieurs mois d’absence tandis que Ben Touré est indisponible. Un groupe qui a fait le plein de confiance et qui est prêt pour un nouvel exploit !



Le groupe ajaccien face à Laval

Quillichini, Sollacaro, Youssouf, Strata, Bamba, Ayessa, Vidal, Huard, Kouassi, Campanini, Puch, Barreto, Mangani, Anziani, Chegra, Everson, Soumano, Kanté