​Ligue 2 – L’ACA veut rebondir à Grenoble

« Personnellement, j’ai eu beaucoup de mal à digérer cette défaite. J’avais le sentiment qu’on avait largement les moyens d’aller gagner ce match et c’est confirmé par la physionomie de la rencontre jusqu’à notre ouverture du score. Prendre deux buts comme cela en fin de match, c’est compliqué même dans l’analyse ». Olivier Pantaloni, le coach ajaccien, n’en démord pas, il y a matière à largement mieux faire le week-end dernier à Lorient face à Concarneau.



Après avoir ouvert le score sur penalty, l’ACA s’est finalement fait rejoindre avant de perdre la rencontre en toute fin de match : « On en a longuement discuté, mais malgré tout je reste très frustré par rapport à ce match. Nous avons analysé la rencontre et il faut bien avouer que le comportement de l’équipe avant notre ouverture du score et après, n’était pas le même. On s’est rendu compte qu’on a moins pressé l’adversaire, on lui a laissé beaucoup plus de liberté, notre bloc était trop bas. On prend ce premier but qui nous a mis un gros coup sur la tête, car on ne s’attendait pas à ce que cette équipe puisse marquer. Nous étions très solides jusqu’alors. Ce retour au score nous a fait du mal. Après, il y a des erreurs individuelles, mais nous avons perdu le fil de manière inexplicable. C’est dommage ».



Des regrets par la physionomie même du match, tant l’AC Ajaccio s’est procuré de occasions, comme rarement depuis le début du championnat de Ligue 2 : « C’est vrai qu’on a eu énormément de situations favorables. On a manqué de justesse technique, encore une fois, sur ces occasions. À plusieurs occasions, la dernière passe a été mal assurée. On aurait pris une option plus importante sur la victoire. Mais ce qui est frustrant, c’est le changement de comportement de l’équipe après l’ouverture du score ».

Une défaite frustrante qui aurait permis à l’AC Ajaccio de rejoindre le premier quart du championnat et se projeter plus haut dans le classement comme l’avoue Olivier Pantaloni : « Il ne manque pas grand-chose et c’est pour que c’est regrettable de laisser des points en chemin. Lors de la dernière journée de championnat, les trois équipes de tête se sont inclinées ! On aurait pu revenir sur elles et se rapprocher des cinq premières places. C’est toujours stimulant de jouer un haut de tableau, même si l’objectif n’est pas là aujourd’hui. On aurait se donner de l’air au classement également ».



Barreto opéré lundi

Demain, les Ajacciens se déplacent chez un cador du championnat, qui était invaincu jusqu’à samedi dernier et une défaite à Pau. Un rendez-vous important pour Olivier Pantaloni : « Grenoble, c’est une équipe qui fait une belle entame de championnat, très difficile à battre. Ils viennent de subir leur première défaite et seront sûrement revanchards. Il faut qu’on ait la volonté de se racheter. Aujourd’hui, il faut repartir sur une série positive et donc essayer de ramener quelque chose de ce déplacement à Grenoble ».

Côté effectif, outre Bayala et Michel, l’autre coup dur est l’absence pour une durée indéterminée de Mickaël Barreto, qui sera opéré lundi d’une arthroscopie du genou. Soumano est également blessé et indisponible pour la rencontre dans l’attente d’examens supplémentaires. Nouri et Puch reviennent dans le groupe. Malgré les absences, l’AC Ajaccio aura quoi qu’il en soit à cœur de rectifier le tir et d’obtenir un bon résultat en terre grenobloise.



Le groupe ajaccien demain à Grenoble (19h)

Sollacaro, Quilicchini, Youssouf, Avinel, Chanot, Vidal, Strata, Quemper, Mangani, Marchetti, Jabol, Puch, Touré, Touzghar, Bammou, Everson, Nouri, Jacob