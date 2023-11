​Ligue 2 – L’ACA cartonne à Grenoble (3-0)

Une équipe de l’ACA agréable à regarder en ce début de match avec une circulation de balle bien fluide et un mécanisme de jeu bien huilé. A la suite d’une mauvaise passe de Quemper, les Grenoblois étaient quand même à deux doigts d’égaliser mais Sbai ratait son duel avec Sollacaro pour le plus grand soulagement de la défense ajaccienne (10e). Un gardien ajaccien qui allait rester au sol un long moment après un choc avec Meissa Ba, l’attaquant grenoblois (15e) sans gravité heureusement. Une équipe ajaccienne qui mettait la main sur le ballon au grand dam du public grenoblois, qui commençait déjà à montrer son agacement devant l’apathie de son équipe. Mais rien n’y faisait, et sur un centre de Youssouf, c’est Marchetti, qui, encore de la tête, trompait Maubleu, le portier grenoblois. 2-0, un score plus que logique au vu de la physionomie de la partie (25e). Sur une tête de Meisse Ba, les Grenoblois tentaient de réagir et mettait Sollacaro à contribution mais le portier ajaccien repoussait la tentative des Bleu et Blanc (32e). Puis, sur un centre de Sanyang, Meisse Ba encore lui manquait sa reprise de la tête (40e).

Malgré quelques situations plus franches en fin de période, ce sont bien les Ajacciens qui regagnaient les vestiaires avec un double avantage bien mérité.

A la rentrée des deux équipes, Grenoble lançait Mendy et Sylvestre tandis qu’Olivier Pantaloni remplaçait Bammou par Nouri. Et une nouvelle fois ce sont les Ajacciens qui vont frapper les premiers. Sur un contre acéiste, Touzghar, qui semblait en position de hors-jeu, alertait Jacob bien seul dans la surface grenobloise, qui inscrivait facilement le 3e but ajaccien (51e). Un modèle de contre-attaque et une entame de seconde période parfaite pour une équipe de l’ACA réaliste à souhait et qui venait de plier le match. Mendy tentait bien de sonner la révolte mais Sollacaro s’interposait (61e). Joseph ratait lui le cadre d’une belle reprise de volée (65e). Dès lors, un déluge s’abattait sur le stade des Alpes. Postolachi, à peine entré en jeu, n’était pas loin de réduire le score mais Sollacaro réalisait une nouvelle parade (73e) tout comme face à Sbai, quelques minutes plus tard (82e). Plus rien n'était marqué et l'ACA réalisait la bonne opération et en profiter pour remonter à la 6e place du classement de Ligue 2 en revenant à seulement un point des Grenoblois. Une bien belle soirée.

Privé de Michel, Bayala et Barreto, l’AC Ajaccio s’attendait à un match difficile à Grenoble, face à une équipe qui n’avait concédé qu’une seule défaite la semaine dernière à Pau. Les Acéistes avaient à cœur de réagir après la défaite concédée à Lorient face à Concarneau. Jacob était appelé à remplacer numériquement Mickaël Barreto sur le flanc gauche, lui qui devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Et justement sur un bon mouvement collectif amorcé par Jacob et Touzghar, et à la suite d’un centre de Quemper, Jacob, seul aux 6 mètres, catapultait de la tête, l’offrande dans les filets grenoblois (3). Un début plus que parfait pour les Ajacciens !