​Ligue 2. L’AC Ajaccio sera auditionné le 16 juin devant la DNCG

Initialement prévu le 27 mai dernier, le passage de l’AC Ajaccio aura finalement lieu le 16 juin prochain. Le club ajaccien a obtenu un report de son audition en raison du rachat en cours par Arnau Baqué Roig, un avocat espagnol, qui avait été présenté aux supporters acéistes le 11 mai dernier. Avec un déficit estimé à près de 10 millions d’euros, l’AC Ajaccio est toujours sous le coup d’une rétrogradation à titre conservatoire, décidée le 10 décembre 2025 : « La DNCG a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire du club en National à l’issue de cette saison et une interdiction de recrutement. La baisse brutale des droits télévisés cette saison explique en grande partie les raisons de cette décision provisoire. Les dirigeants du club ont souhaité passer l’audition dans la transparence la plus totale et œuvrent depuis de nombreux mois afin de trouver les solutions nécessaires à la pérennité de l’AC Ajaccio dans le monde professionnel », avait alors communiqué le club ajaccien.



Une recapitalisation à hauteur de 3 millions d’euros ?

Depuis, la situation financière de l’AC Ajaccio n’a cessé de se dégrader. Les dirigeants s’étaient mis en quête d’un repreneur, qu’ils ont donc trouvé récemment avec l’arrivée programmée de l’avocat catalan à la tête du club « rouge et blanc ». Arnau Baqué Roig avait d’ailleurs annoncé vouloir injecter entre 2,5 et 3 millions d’euros dans les caisses du club et étaler la dette sur quatre ans pour passer l’audition du gendarme financier. Ces annonces suffiront-elles à convaincre la DNCG de maintenir l’AC Ajaccio en Ligue 2 ? Il faudra attendre encore quelques jours pour connaître la décision finale. Pour rappel, à l’issue d’une deuxième partie de saison époustouflante, le club ajaccien avait terminé à la 12e place de Ligue 2.