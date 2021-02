​Le chiffre du jour : 200 tonnes

L’enseigne de fast-food Burger King, qui a acquis 200 tonnes de pommes de terre auprès des producteurs, va les distribuer à ses clients à partir du mardi 2 février. Une campagne de soutien et de communication annoncée hier, sur une pleine page, dans Le Journal du Dimanche. Le visuel d’un filet de pommes de terre est accompagné du slogan : « Redonnons la patate aux producteurs français ! »



Patate

Les clients qui feront un achat chez Burger King (la livraison n’est pas concernée) pourront repartir avec un sac d'un kilo de pommes de terre. Comme l’explique la publicité : « Vous aussi, prenez une bonne résolution : continuez à acheter des patates en 2021. Dites oui aux tartiflettes, aux raclettes, aux hachis Parmentier et aux frites maison. » Et d’ajouter avec une touche d’humour : « Et purée, faites qu'elle soit bonne cette nouvelle année. » Burger King confirme avoir acheté ces patates dans les Hauts-de-France avec comme objectif le soutient des producteurs qui souffrent de la fermeture des restaurants.



Publicité

Habitué des coups de com’, Burger King avait déjà fait le pari d’une publicité plutôt originale au début du second confinement. Il invitait à commander chez McDonald’s et d’autres acteurs de la restauration rapide afin de soutenir un secteur en difficulté. C’est également un Burger King situé en Belgique qui avait fait le buzz en réclamant une étoile au Guide Michelin pour son nouveau burger.



Sur le site internet du géant américain, la liste des restaurants participants à cette opération n’est pas encore annoncée. En espérant que celui de Baleone en fasse partie !