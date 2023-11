​Le Napoléon de Ridley Scott : pour les Ajacciens « un grand film mais… »

Il y a des films qui sont plus attendus que d’autres, dans certains territoires. Depuis quelques semaines, Ajaccio, la ville natale de l’Empereur attendait avec impatience le biopic sur Napoléon Bonaparte. Incarné par Joaquin Phoenix (Gladiator, The Joker, Walk the line, et tant d’autres), et réalisé par Ridley Scott (Blade Runner, Gladiator, Alien, Seul sur Mars, etc), avec Vanessa Kirby dans le rôle de Joséphine, cette version jugée britannique de l’Empereur ne pouvait pas laisser indifférents les Ajacciens.



Des références à la Corse et à Ajaccio, très appréciées

« C’est un super film. On ne voit pas le temps passer alors qu’il dure 2 heures 40. Joaquin Phoenix s’en sort très bien dans un film peu évident à jouer : se mettre dans la peau de Napoléon n’est pas donné à tout le monde et je trouve qu'il le fait très bien. Les décors sont fantastiques, on se croirait retourner à l’époque du règne de la Terreur. On en prend plein les yeux, rien à dire, j’ai adoré ! » résume Pierre, un jeune Ajaccien, venu avec sa compagne. « Les premières critiques venues de la presse m’ont fait peur et avaient refroidi mes ardeurs, mais je n’ai pas été du tout déçu par ce film. Au contraire ! Il y a des références à la Corse et même à Ajaccio, j’avais peur que le réalisateur ne parle pas de nous ».



Ridley Scott a en effet choisi le compositeur Martin Phipps pour accompagner ces 2h30 d'épopée napoléonienne. Un compositeur qui a opté pour un kyrie corse et la Lode di u Sepolcru interprétés magistralement par l'ensemble musical Balanin Organum et Jérôme Casalonga pour représenter la Corse et les racines de l'Empereur. Les voix de François-Philippe, Laurent Barbolosi, Marcel Peres, Claude Bellagamba, Jérôme Casalonga et Jean-Étienne Langianni accompagnent deux scènes emblématiques du film, la victoire d’Austerlitz et la défaite de Waterloo.



Destiné initialement à la plateforme Apple TV+, le film est proposé en salle dans une version sensiblement raccourcie (2h40 au lieu de 4h30) : un montage qui selon plusieurs avis recueillis aurait été fait au détriment de la qualité générale : « Moi, je reste plutôt mitigé. Certes, il n’y a rien à dire sur la qualité technique de la réalisation à proprement parler, mais il y a beaucoup de contre-vérités historiques, et les étapes de sa vie et de sa carrière militaire sont peu détaillées. On passe d’une bataille à une autre sans trop savoir pourquoi » regrette Ange-Marie, un chanteur insulaire de bientôt 40 ans.



« Batailles grandioses, mais… »

Un avis partagé par Victoria, qui regrette également la trop grande partie du film consacrée à la vie amoureuse du Général Bonaparte et son idylle avec Joséphine, l’amour de sa vie : « On reste sur sa faim. Les batailles sont grandioses, mais le réalisateur a pris le parti de s’attarder sur la relation amoureuse de Napoléon avec Joséphine. Du coup, on s’y perd un peu sur l’ascension de l’Empereur et certaines transitions entre les batailles me semblent un peu trop rapides. On est là pour voir du Ridley Scott, des scènes de combat, des batailles et à ce niveau-là, j’aurais aimé en voir plus ».



Avec plus de 300 figurants pour reproduire les batailles d’Austerlitz ou encore Waterloo, les spectateurs en prennent plein les yeux. Mais au final, sur 61 batailles et 3 millions de pertes humaines, seules 3 ou 4 sont réellement mises en lumière par Ridley Scott. « J’ai été dedans tout au long du film. La réalisation est parfaite, on se replonge en arrière avec les décors et les costumes d’époque, il n’y rien à dire là-dessus. On ne voit pas passer les 2h40 ! Moi, mon seul regret, c’est la fin, je trouve qu’elle a été un peu bâclée et qu’on ne sait ni trop comment ni quand » ajoute Carole, sur le parvis du cinéma ajaccien.



Mais, nous n’en dévoilerons pas plus. Qu’il plaise ou non, les Ajacciens se presseront encore en nombre durant de nombreuses semaines pour admirer le film de Ridley Scott et se faire son propre avis, qui alimentera les prochaines discussions, et risque d’animer les débats pendant un bon bout de temps, entre passionnés d’Histoire ou simple amoureux de la cité impériale. Et si aussi c’était ça le but du réalisateur ?