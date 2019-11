​Le GFCA en habit de gala face à Toulouse (3-0)

Il y a des matchs qui scellent un groupe. Si jusqu’ici, le GFCA avait alterné le chaud et le froid, ce rendez-vous contre les Spacer’s nous a rappelé, par moment, les « rouge et bleu » de la saison dernière. En tout cas, il laisse augurer de bien belles perspectives…



La première manche va donner, du reste, le tempo de la partie. Solide en réception et au block, le GFCA démarre sur les chapeaux de roue (7-3) et va disposer tout au long du set d’un matelas confortable lui permettant de gérer son avance. Comptant jusqu’à huit points d’avance (16-8), il domine une formation adverse guère à la fête. Et si les Spacer’s tentent de réduire l’écart, ils ne vont jamais trouver la solution (deux temps morts demandés pour endiguer les déferlantes rouges et bleues) face à un collectif qui déroule tel un rouleau compresseur (18-11). Et puis, retombant dans ses travers, le Gaz connaît un léger trou d’air à l’entame du money-time. Résultat, les Toulousains recollent à 20-16. Ben Taara, Roatta et Jaumel se chargent fort heureusement de montrer que le GFCA reste maître sur ses terres (23-17). Un contre de Bruckert offre sept balles d’une première manche qui tombe logiquement dans l’escarcelle « rouge et bleu ».



La seconde est plus serrée. Les deux équipes se livrent à un mano à mano, l’une répliquant à l’autre (5-5…8-8…11-11) avant que l’ancien gazier Takaniko ne permette aux Spacer’s de faire un premier break (11-14). Le Gaz semble en difficulté et l’adversaire en profite pour prendre ses distances (13-17). Pourtant, dans un temps fort et grâce à trois points de Ben Taara, deux contres de Radic et une attaque gagnante de Truhtchev, le Gaz recolle (20-20, 21-21). Intraitable au block et en réception, il ne laisse rien passer. Un contre de Bruckert lui permet de prendre la tête au bon moment (22-21). Ben Taara, sans doute l’homme du match (15 points à ce moment du match), enfonce le clou et le Gaz prend une option à la pause (25-22).



Ben Taara étincelant

Encore faut-il finir le travail. Une tâche tout aussi difficile tant l’adversaire affiche de qualités. Les Spacer’s font la course en tête dans un débat qui n’a rien perdu au niveau de l’intensité (3-5, 4-6). Sous les coups de boutoir d’un Ben Taara étincelant, le GFCA allume la défense adverse. Services puissants, contres meurtriers, blocks infranchissables, rien ne manque au sein d’un collectif qui s’envole en alignant un +4 décisif (18-14). Rien ne peut arrêter ce GFCA-là qui file vers un cinglant succès. Les Toulousains s’efforcent de résister mais la furia rouge et bleue reprend de plus belle (22-16). Bruckert aligne deux points consécutifs (24-17) et c’est Truhtchev qui met fin au supplice (25-18). La réception du leader rennais vaudra le déplacement samedi…





Salle du Palatinu

GFCA-Toulouse 3-0

Spectateurs : 600 environ

Arbitres : M. Gilbert et MM Hayaux du Tillie



Evolution du score : 25-18 (30’), 25-22 (23’)

GFCA : 8 aces, 45 attaques, 6 contres,18 fautes dont10 au service

Six de départ : Radic (cap.) (5), Truhtchev (15), Ben Taara (17), Bruckert (10), Milivojevic (2)- libero : Kroiss puis Jaumel (5), Lomba (4) ; Roatta (1)-ent : F. Ferrandez

Toulouse Spacer’s :1 ace, 32 attaques, 7 contres, 17 fautes dont 9 au service

Six de départ : Takaniko (cap.) (0), Burel (7), Jorna (5), Debrouillon (16), Faure, Baxpohler (0) puis Madsen (8), Demyanenko (4)- libero : Closter- ent : S. Sapinart