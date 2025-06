​Le CIAS du Pays Ajaccien à la rencontre des familles en difficulté de Bodiccione

Ateliers ludiques pour les enfants et pour les parents, partenaires sociaux, kinés et ostéopathes, cet après-midi d’échanges a permis d’aiguiller certains parents souvent en situation de précarité et d’isolement, comme l’explique Léa Selvini, directrice du Cidff 2A : « C’est une volonté d’aller à leur rencontre, car il y a un risque élevé de précarité et il y a beaucoup de femmes parmi les monoparents. Nous sommes là pour capter les besoins de ces familles. Nous allons aussi ensuite mettre en place des activités tout au long de l’année ici à Bodiccione, en partenariat avec le CIAS. On va notamment mettre en place des cafés-parents pour que toutes ces familles puissent se rencontrer et échanger. L’idée c’est de créer du lien social. On se soucie également de leur bien-être, et c’est pour cela qu’il y a ici une diététicienne et une ostéopathe notamment, on veut améliorer leur qualité de vie ». Une convention entre le CIAS et l’ARS a été signée en ce sens dans le cadre du projet régional de santé (2023-2028) dans le cadre d’un financement par le ministère de la Santé, afin de renforcer la santé physique et mentale des familles monoparentales.