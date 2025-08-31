​La mémoire d’Aleria célébrée par une fresque militante dessinée par l’artiste Piombu

C’est sous les applaudissements nourris, l’émotion mais également l’émerveillement de plusieurs centaines de personnes qu’a été dévoilée la fresque des évènements d’Aleria 1975 sur le site du mémorial. Derrière cette réalisation se cache le talent d’un artiste insulaire particulièrement suivi et connu pour ses réalisations engagées et militantes, celui de Piombu. « J’ai été contacté par l’association Aleria 1975, dans ce cadre des festivités des 50 ans de ces évènements, et je n’ai évidemment pas hésité à répondre à cette sollicitation » avant d’ajouter « Aleria est dans la mémoire collective de tout le monde. Nous avons eu des échanges réguliers, ce qui a permis d’avancer rapidement sur une esquisse du projet, qui n’était que mon interprétation et mon regard ».



« Ce qui était important, c’était de mettre en avant les hommes qui ont participé à ces évènements »

Pour garder le secret et l’effet de surprise le plus longtemps possible, une bâche a ainsi été installée jour et nuit, pour une réalisation effectuée en seulement deux jours et demi afin de peindre les 25 m2 de l’œuvre : « Ce qui était important pour moi c’était de mettre en avant les hommes qui ont participé à ces évènements. Alors, on reconnaît bien évidemment Edmond Simeoni avec son t-shirt orange de l’ARC et la symbolique des hommes debout les armes à la main. Ce qui était important c’était de représenter ses militants qui se sont levés contre les injustices du monde agricole et qui ont défié l’État colonial ». Pour réaliser l’esquisse, l’artiste bastiais avoue s’être beaucoup documenté et avoir été aidé par l’asso Aleria 1975 pour permettre de coller le plus possible à la réalité : « J’ai eu beaucoup d’échanges avec Sampieru Mari et Bernard Pantalacci pour finaliser cette fresque. On a voulu aussi représenter les hélicoptères, car cela avait beaucoup marqué les gens, cela a fait partie des moyens disproportionnés évoqués à l’époque et c’était important de les représenter également. Ce qui m’a réellement fait plaisir c’est les gens qui m’ont dit que, malgré le caractère tragique de l’œuvre, il ressortait également quelque chose de beau et de poétique ».