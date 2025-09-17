​La Ville d’Ajaccio organise la 2e édition de la « Journée de la Copropriété » ce vendredi

Après une première édition réussie en 2023, la Ville d’Ajaccio renouvelle l’expérience avec une ambition encore plus forte : offrir aux habitants un espace de dialogue et de solutions sur la gestion des copropriétés. De 9h à 17h, la cour anglaise de l’hôtel de Ville se transformera en véritable forum citoyen où experts, institutions et professionnels répondront aux questions du public ce vendredi à l'occasion de la Journée de la copropriété. « Cette journée se veut avant tout pratique. Quelles aides existent pour financer des travaux d’isolation ou d’amélioration énergétique ? Que faire en cas de litige avec son bailleur ? Nous sommes là pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les particuliers ou les syndics de copropriété », explique Jean-Christophe Pezzano, chef du service procédure habitat et copropriété à la Ville d’Ajaccio.



Un enjeu majeur : améliorer le cadre de vie et la qualité du logement



Pour la municipalité, cette initiative s’inscrit dans une politique globale de lutte contre l’habitat indigne et de revitalisation du centre-ville. À travers des dispositifs comme l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Cœur de ville, qui démarre dans les prochaines semaines pour une durée de cinq ans, Ajaccio veut redonner vie aux copropriétés dégradées et encourager les économies d’énergie. « Le contexte est intéressant, il y a tout un tas de dispositifs mis en place par divers partenaires, et cette journée va permettre à chacun d’être informé sur les aides pour chaque type de projet ». Les objectifs affichés sont clairs : accompagner juridiquement et techniquement les copropriétés, améliorer les espaces communs, soutenir la réalisation de travaux de sécurité et de performance énergétique, et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes.



L’OPAH, combinée aux aides à la pierre proposées par la Ville représente un levier financier majeur pour inciter les propriétaires à passer à l’action. François Casabianca, chargé des aides à l’amélioration de l’habitat privé de la Ville d’Ajaccio ajoute : « Il y a deux types de dispositifs, un pour la rénovation de l’habitat privé pour tout ce qui concerne la rénovation énergétique, aider à la sortie de l’insalubrité des logements mais aussi tout ce qui concerne l’autonomie et le handicap. Certaines de ces aides peuvent aller jusqu’à 90% des travaux envisagés ». Concernant, le secteur protégé du centre-ville, d’autres dispositifs sont désormais proposés pour les syndics : « Il s’agit de primes essentiellement pour le ravalement des façades et l’installation et la pose d’ascenseurs. Nous travaillons en étroite collaboration avec les Architectes des Bâtiments de France pour accompagner les projets ».



Des partenaires mobilisés pour informer et accompagner



Cette journée rassemblera également un large panel d’acteurs avec la présence de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat) qui présentera MaPrimeRénov’ Copropriété, avec jusqu’à 25 000 € d’aides par logement sous conditions, mais aussi l’AUE (Agence d’urbanisme et d’énergie) qui détaillera ses conseils et primes pour des rénovations énergétiques performantes, la Maison de l’Habitat Durable de la CAPA qui proposera un accompagnement technique et financier pouvant atteindre 5 000 € par logement, l'ADIL 2A qui apportera un éclairage juridique et pédagogique sur la vie en copropriété, et Alpha Gest, syndic ajaccien, qui expliquera les aspects pratiques de la gestion collective d’un immeuble.



Les candidatures à l’appel à projets de la CAPA pour la rénovation globale des copropriétés, ouvertes jusqu’au 31 octobre 2025, seront également présentées sur place. Une opportunité pour les immeubles anciens du pays ajaccien de bénéficier d’un accompagnement complet, de l’audit énergétique à la réalisation des travaux.



🔎 Infos pratiques

📅 Vendredi 19 septembre 2025

📍 Cour anglaise de l’Hôtel de Ville d’Ajaccio

🕘 9h – 17h (entrée libre)