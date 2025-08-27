​La Ville d’Ajaccio démantèle un squat à Mezzavia, soulagement chez les riverains

À quatre mètres de leur clôture, sur un terrain également privé, Charly Voglimacci, adjoint au maire en charge de la qualité de vie et de la police municipale, et ses équipes, ont investi les lieux pour tout détruire et remettre en état. « Ce matin, nous allons tout enlever, rendre l’espace propre et clôturer le terrain pour éviter définitivement ce genre de squat. On ne laissera pas s'établir ce genre d’installations sauvages sur notre commune. Cela a même trop duré, mais les contraintes administratives de notre pays ont fait que cela a pris du temps. La principale préoccupation de notre municipalité reste la sécurité de nos concitoyens », souligne l'élu qui admet avoir pris connaissance tardivement de la situation : « J’ai appris il y a peu l’existence de ce squat. Je me suis personnellement impliqué depuis vendredi dernier dans cette affaire, et en moins d’une semaine, nous avons réglé la situation. Cela a été possible grâce à la bonne coordination entre la police nationale, municipale et la police aux frontières ainsi que la Justice. Quand nos services travaillent ensemble, les résultats sont probants. Je suis heureux de pouvoir redonner de la quiétude et de la tranquillité à ce quartier ».

Pour cette opération d’envergure, les services de la propreté urbaine ont été engagés avec des moyens lourds comprenant notamment une mini-pelle et des camions plateaux. La police municipale était également présente en renfort pour assurer la sécurité durant les opérations. Aucune présence humaine n’était visible ce matin à l’arrivée des équipes de la Ville d’Ajaccio, le principal individu occupant ayant été arrêté précédemment, pour d’autres faits de menaces, et désormais soumis à OQTF. Actuellement placé en centre de rétention, il devrait retourner sous peu dans son pays d’origine, la Roumanie.