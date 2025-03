​La Corse compte 13 600 familles monoparentales. Elle est la 3e région la plus concernée par le phénomène

En 2021, 13 600 familles monoparentales vivent en Corse. La monoparentalité concerne trois familles insulaires sur dix ayant un ou plusieurs enfants de moins de 25 ans. L’île est la 3 e région de France métropolitaine la plus concernée après Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et l’Occitanie. À l’opposé, dans les Pays de la Loire, cette situation est moins fréquente. Ce phénomène a tendance à croître fortement en Corse avec une hausse de 1 800 foyers en 10 ans.



Dans les familles monoparentales, 80% des enfants vivent avec leur mère



La monoparentalité touche ainsi 1 enfant sur 4 en Corse, où on recense 19 200 enfants vivant avec un seul parent. Et souvent avec leur mère, puisque 80% habitent avec leur mère. Des femmes qui sont plus touchées par la précarité comme le note Antonin Bretel, Chef du service « Etudes et diffusion » de l’INSEE en Corse : « Le taux de pauvreté régional est de 18% en Corse au global, mais il atteint 29% pour les familles monoparentales. On constate également que les femmes sont plus touchées que les hommes en termes de précarité lorsqu’elles sont à la tête d’une famille monoparentale. De la même manière, on observe qu’au plus les enfants sont jeunes, et au plus les parents sont jeunes, et ont des revenus plus faibles. Les familles monoparentales avec des enfants de moins de 3 ans sont à 41% sous le seuil de pauvreté ».



Les mères isolées sont plus souvent actives que celles en couple. Cependant, leurs situations professionnelles ne sont pas en adéquation avec leurs qualifications. En effet, bien qu’elles soient plus souvent diplômées du supérieur que les pères isolés, elles accèdent peu aux postes les mieux rémunérés. En outre, elles sont moins fréquemment sur le marché de l’emploi que les pères monoparentaux. Si elles sont davantage en emploi que les mères en couple, elles sont aussi plus souvent exposées au chômage. Toutefois, en Corse la part des familles monoparentales au chômage est la plus faible de France métropolitaine (10 % contre 14 %). Ainsi, les mères seules sont trois fois moins souvent au foyer que celles en couple.



Des difficultés accrues par un coût de la vie supérieur de 14% en Corse



Elles doivent également faire face à une autre spécificité insulaire, le coût de la vie plus élevé de plus de 14% notamment en ce qui concerne les prix des produits alimentaires mais également concernant les prix de l’immobilier. 18% des familles monoparentales vivraient ainsi dans un logement suroccupé : « C’est vrai que les familles monoparentales vivent quasiment deux fois plus dans des logements trop petits. Et quand on compte deux enfants dans la famille, on ce taux progresse même jusqu’à 25% » poursuit Antonin Bretel. Les mères isolées sont plus jeunes que les pères. Elles sont aussi moins souvent en emploi. Quand elles travaillent, elles exercent dans des secteurs moins lucratifs et occupent des postes moins bien rémunérés. Par conséquent, elles déclarent des revenus 39 % inférieurs à ceux des pères isolés.