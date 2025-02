​L’Ordre des experts-comptables de Corse décrypte la loi de finances 2025

À l’initiative de l’Ordre des experts-comptables de Corse, une conférence sur la loi de finances 2025 était organisée ce lundi matin au Palais des Congrès d’Ajaccio. Près de trente experts-comptables et leurs collaborateurs étaient présents pour participer à cette rencontre, animée par Jean-Pierre Cossin, conseiller maître honoraire à la Cour des Comptes, qui a exprimé son enthousiasme d’être en Corse pour deux jours : « Je suis venu ici pour expliquer aux experts-comptables ce qui a été mis en place avec la nouvelle loi de finances 2025. Elle a été votée il y a quelques jours seulement, et ils ont eu la primeur de ces informations. Bien que les nouvelles mesures soient peu nombreuses et concernent principalement les hauts revenus et les grandes entreprises, d’autres dispositions pourraient affecter les experts-comptables et leurs clients, y compris en Corse, notamment dans le cadre de problématiques spécifiques souvent non abordées dans la loi de finances. »



Pas de mesure spécifique pour la Corse

Adoptée le 6 février dernier, cette loi de finances vise à limiter le déficit public à 5,4 % du PIB en 2025. Elle comporte principalement des hausses d’impôts et des réductions de dépenses, comme l’explique Jean-Pierre Cossin : « Les recettes les plus importantes concernent les hauts revenus et les grandes entreprises, mais il faut noter la mise en place d’une franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires dépasse 25 000 euros. Cette mesure a été annoncée sans réelle préparation et est en contradiction avec les prévisions. Bien que suspendue pour l’instant, il faudra observer l’évolution de la situation, car la loi a été adoptée et doit être appliquée, sauf si une nouvelle loi vient l’amender. » Il mentionne également une mesure sur les donations familiales, permettant de donner jusqu’à 300 000 euros à des enfants ou petits-enfants pour l’achat de leur résidence principale.



Concernant la Corse, il n’y a pas de mesures spécifiques touchant directement les experts-comptables et leurs clients. Cependant, Jean-Pierre Cossin relève que les nouvelles règles concernant les meublés de tourisme, en particulier le seuil du Micro Bic et les modifications de la franchise de TVA, auront un impact notable sur l'île : « Il y a énormément de loueurs de meublés de tourisme en Corse, un chiffre particulièrement élevé au regard de la population. Il sera crucial d’observer de près ces ajustements législatifs. »



Jean-Pierre Cossin sera ce mardi au Campus CCI Formation de Borgo, à la rencontre des experts-comptables de Haute-Corse. Marie-Dominique Cavalli, présidente du CROEC, souligne l’importance de cette démarche : « Nous avons souhaité que tous nos membres soient informés des dernières actualités fiscales et réfléchissent ensemble aux enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants d’entreprise, mais aussi les particuliers. En cette période difficile, il est essentiel pour nous d’accompagner au mieux nos clients dans la gestion de leur fiscalité. Désormais que la loi de finances est adoptée, même si des incertitudes demeurent, il est crucial de bien l’appréhender. » La Corse compte aujourd’hui 190 experts-comptables et 800 collaborateurs.