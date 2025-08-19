​L’ASPTT Dijon prend la place de l’ACA en National 3, le club corse poussé vers la R1

Réuni ce lundi 18 août, le Bureau exécutif de la Ligue de football amateur (LFA) a entériné la mise à jour des championnats de National et de National 3. En National, l’AC Ajaccio ne sera pas remplacé : la saison se jouera avec 17 clubs et un exempt à chaque journée. Mais en N3, la donne est différente : « Le Belfa a décidé, sur proposition de la Commission d’organisation des compétitions nationales seniors masculines, d’intégrer l’ASPTT Dijon au groupe H, en lieu et place de l’équipe réserve de l’AC Ajaccio », a précisé l’instance.



Les huit poules de N3 compteront donc bien 14 clubs, comme prévu, pour un coup d’envoi maintenu au samedi 23 août. Pour Dijon, c’est un dénouement heureux après des semaines de tension. Le club bourguignon, initialement relégué, avait contesté sa situation devant le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et obtenu gain de cause. La Fédération française de football, contrainte de se plier à cet arbitrage, a validé la réintégration du club en National 3. À l’inverse, pour l’AC Ajaccio, la chute semble sans fin. Après l’exclusion prononcée par la Direction nationale du contrôle de gestion, le club corse est désormais condamné à repartir des compétitions régionales. La réserve disparaît du paysage national, laissant derrière elle un vide symbolique et sportif.



Incertitutes pour la section futsal et les équipes de jeunes

La situation reste floue pour d’autres sections du club ajaccien. Le Bureau exécutif de la LFA a indiqué que le sort des équipes engagées en D1 Futsal et dans les championnats nationaux de jeunes (U17 et U19) sera examiné ultérieurement. Ces formations pourraient, elles aussi, être concernées par l’exclusion générale de l’ACA des compétitions nationales, même si aucune décision définitive n’a encore été rendue. L’AC Ajaccio dispose encore de deux jours pour faire appel de la décision d’exclusion. Mais le temps joue contre le club, à une semaine seulement de la reprise officielle des championnats. En attendant, les supporters ajacciens assistent impuissants à la dégringolade d’un club historique, frappé de plein fouet par les sanctions financières et administratives.