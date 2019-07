​L’ACA repartira en Ligue 2 !

Les avant-saisons se suivent et se ressemblent pour l’ACA qui a, chaque année, à pareille époque, l’épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Rétrogradé en première instance le 25 juin par la DNCG, le club ajaccien avait, comme il a coutume de le faire, fait appel de cette décision et disposait de deux semaines pour présenter les documents nécessaires à son maintien en L2. Pour alléger sa masse salariale, l’équipe dirigeante avait déjà procédé à des licenciements économiques. Mais il a fallait bien plus pour convaincre le gendarme du football français, finalement satisfait par les documents fournis. Ainsi, ce sont 5,5 millions d’euros qui ont été apportés ce jeudi, deux issus d’un prêt bancaire et 3,5 émanant d’un leaseback relatif au foncier du club.



Un budget de dis millions d'euros

Une somme qui porte le budget 2019-2020 à 10 millions d’euros dont six de droits TV. L’ACA repartira donc bel et bien en Ligue 2 et recevra Le Havre à Timizzolu le 26 juillet. Le club reste optimiste pour la suite et compte bien effacer rapidement ses dettes. À cet effet, les ventes –toujours par réalisées mais en stand-by suite au passage devant la DNCG, des frères Matteo et Lisandru Tramoni et les éventuelles indemnités de formation sur des joueurs tels que Pape Cissé, Mady Camara ou le très convoité Benjamin André, pourraient permettre de renflouer les caisses. Enfin, il semble probable que dans les prochains jours, des changements interviennent au niveau de la direction du club. Sur le plan sportif, le groupe poursuit sa phase de préparation à Anglet et reste dans l’attente de l’arrivée de cinq nouveaux joueurs…