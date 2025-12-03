​L’AC Ajaccio lance des cartes de soutien pour poursuivre sa reconstruction

L’AC Ajaccio continue de se battre pour assurer son avenir. Reparti en Régional 2 après avoir frôlé la disparition totale malgré un maintien sportif en Ligue 2 la saison dernière, le club ajaccien vit une renaissance fragile, portée par une mobilisation locale exceptionnelle. Alors que les Ours occupent aujourd’hui la quatrième place après cinq journées, leur redressement demeure loin d’être assuré. Pour consolider ses finances et poursuivre son chantier de reconstruction, l’ACA lance officiellement la vente de cartes de soutien.



Depuis plusieurs semaines, le club multiplie les messages de remerciements à l’égard de ses supporters, partenaires et de tous ceux qui ont refusé de laisser disparaître une institution insulaire. « Depuis plus de deux mois maintenant, vous faites preuve d’un soutien sans faille envers l’AC Aiacciu. Si le club est encore en vie aujourd’hui et qu’il se redresse jour après jour, c’est grâce au travail que nous réalisons tous ensemble, à la passion qui nous anime mais aussi à toutes ces marques d’affection et de solidarité », écrit le club sur ses réseaux sociaux. La ferveur populaire, renforcée par le retour de cadres comme Andy Delort, a offert un second souffle aux Rouge et Blanc.



Un geste à 20 € pour aider les Ours

Conscient que la route reste longue, l’AC Ajaccio appelle désormais ses supporters à un geste supplémentaire. Le club met en vente des cartes de soutien à 20 euros, un moyen simple et accessible d’apporter une contribution directe à sa stabilité financière. « Même si notre situation s’est améliorée au fil des jours, le chemin tracé devant nous est encore long. C’est pourquoi nous mettons en vente ces cartes afin de renforcer nos finances et d’atteindre nos objectifs », explique l’ACA.



Ces cartes sont disponibles dans neuf points de vente répartis dans Ajaccio et ses environs : Brasserie Chiara (place du Diamant), Dolci Nustrale (avenue Noël Franchini), Maison Bonaparte (rue Roi de Rome), La Petite Brasserie (rue Fesch), Boucherie Fattaccio (rue Bonaparte, L’IFAPE Asprettu, Bar du Stade (quartier du Binda), Salon l’Atmosphère (quartier du Finosellu), Gamm’Vert (ancienne route de Sartène - approvisionnement en cours) Avec cette opération, l’AC Ajaccio espère consolider ses ressources et poursuivre son ambition : reconstruire un club solide, fidèle à son identité et porté par la ferveur d’un peuple.

Une nouvelle étape dans un combat qui n’est pas encore gagné, mais qui se poursuit grâce à une mobilisation qui, elle, ne faiblit pas.

