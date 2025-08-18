​L’AC Ajaccio dépose le bilan

L’AC Ajaccio a officiellement entamé, ce lundi, les démarches de liquidation de sa SAS, la structure professionnelle du club, après plusieurs mois d’incertitude et de rebondissements, au cours desquels la direction n’a pas réussi à trouver de repreneur ni à combler un déficit estimé à plus de 13 millions d'euros, un chiffre qui pourrait encore s’alourdir. La conséquence est immédiate : la disparition du secteur professionnel de l’ACA, la perte de près de 160 emplois directs et la fermeture du centre de formation, pourtant désigné en mai dernier comme le meilleur de Ligue 2. Après 27 années au sein du football professionnel, l’AC Ajaccio retombe ainsi dans le monde amateur, une nouvelle chute qui laisse un goût amer aux supporters.

Après la colère et la sidération, les supporters s’organisent désormais pour aider le club à repartir. Dans un communiqué paru hier soir, le collectif Biancu è rossu appelait à une campagne de don : « Ces dernières semaines ont été marquées par un énorme gâchis qui a touché notre club, notre histoire et tous ceux qui ont porté fièrement les couleurs blanche et rouge. Nous ne pouvons ignorer les erreurs passées ni leurs conséquences, mais nous choisissons aujourd’hui de regarder l’avenir avec détermination. C’est pourquoi nous allons très prochainement entamer la reconstruction, guidés par une nouvelle équipe dirigeante issue de socioprofessionnels engagés et de membres des supporters socios. Cette étape, cruciale, sera l’occasion de bâtir une gouvernance solide, transparente et profondément ancrée dans l’amour de l’ACA et de sa communauté. Pour la première fois de notre histoire, la présence de socios à l’intérieur du nouvel organigramme portera la voix des supporters, rappelant que, sans cette composante, il n’y a pas de club. La situation devient urgente et, pour accomplir cette mission, nous avons besoin de chacun d’entre vous. Ensemble, nous devons lever des fonds rapidement afin de garantir la survie et la pérennité de notre maison commune, l’ACA lors de son passage devant la DNCG Fédérale. En raison de délais contraints, liés à notre passage devant la DNCG, cette levée de fond prendra fin le jeudi 21 août 2025 à 20h. Le club devrait faire appel auprès de la FFF et repasser devant la DNCG fédérale lundi ou mardi prochain. Avec l’espoir de pouvoir repartir en N3, un moindre mal.

En moins de 24 heures, le collectif a ainsi pu rassembler 10 000 euros et en attend davantage afin de trouver les 600 000 euros nécessaires pour présenter un budget pour le National 3. D’autre part, le bureau de l’association devrait renoncer à ses fonctions ces prochains jours pour laisser place à une nouvelle équipe dirigeante autour d’actionnaires et partenaires historiques de l’ACA. Mais, là encore le temps presse.