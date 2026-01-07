​Info CNI. Pour les non-résidents, il faudra désormais débourser 8€ pour utiliser la ligne de bus 11 vers et au départ de l’aéroport d’Ajaccio

Depuis le 13 octobre, la Communauté d'Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) a lancé une nouvelle ligne, la 11, entre la place Charles de Gaulle et l’aéroport d’Ajaccio, avec un bus passant toutes les 15 minutes entre les 14 arrêts prévus à un tarif particulièrement avantageux : 2 € à bord, 1 € en achat anticipé. Un tarif jusqu'ici ouvert à tous, qui, à compter de ce mois de janvier, sera désormais réservé aux seuls titulaires de l'accréditation résident, comme l’explique Alexandre Farina, premier adjoint à la Ville d’Ajaccio, dans un courrier transmis au syndicat des taxis de Corse du Sud, que CNI a pu se procurer : « un titre spécifique Aéroport, destiné aux voyageurs occasionnels, touristes et usagers non-détenteurs d'un titre résident, sera remis en place de manière progressive avant la saison touristique. Ce titre sera proposé au tarif de 8 euros pour un trajet simple et de 15 euros pour un aller-retour, avec possibilité de correspondances sur le réseau urbain dans les conditions prévues. Ce dispositif vise à adapter la tarification à la spécificité de la desserte aéroportuaire et à éviter que les résidents ne supportent une charge financière supplémentaire pour un service qu'ils financent déjà ».



Ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter de ce mois de janvier, de manière dématérialisée (application mobile et SMS), avant la mise en place d’un paiement par carte bancaire à bord, en amont de la période estivale : « Par ailleurs, un réseau de dépositaires spécifiques est en cours de constitution afin de compléter ces canaux de vente. Sont notamment envisagés : un ou plusieurs commerces et points de services situés au sein de l'aéroport ; certains établissements hôteliers implantés le long de la ligne 11 et des lignes de correspondance et l'agence commerciale du réseau de transport », ajoute Alexandre Farina, tout en « se félicitant des échanges constructifs et des décisions prises en concertation » avec le syndicat des taxis de Corse du Sud.



S’accréditer pour bénéficier des tarifs les plus avantageux



Ce réajustement tarifaire par la CAPA s’inscrit en effet dans la continuité des échanges avec les taxis ajacciens, qui avaient manifesté leur mécontentement au lendemain de la mise en place de la ligne 11 dénonçant alors « une concurrence déloyale au vu des tarifs appliqués pour une ligne utilisée à 95% par des touristes ». Joint par téléphone, François-Marie Ottaviani affiche sa satisfaction : « La CAPA et la Ville d’Ajaccio ont effectué les réajustements nécessaires. Ils ont fait exactement ce qu’ils nous avaient dit lors de nos précédents échanges. Il n’y a plus de polémique. Certes les nouveaux tarifs sont un peu plus bas que précédemment, mais ils nous permettront de bien travailler durant la saison estivale. Prenons l’exemple d’un couple voyageant avec un enfant, nous afficherons sensiblement les mêmes tarifs que le bus, mais avec une arrivée directement devant leur lieu de résidence, pour ceux qui choisiront le taxi ».



Pour pouvoir bénéficier des tarifs plus avantageux en faveur des résidents, la CAPA invite le plus grand nombre à effectuer les démarches d’accréditation (gratuitement) de leur MuviPass, comme l’explique Laurent Castinetti, collaborateur au sein du cabinet du Président : « Nous invitons dès à présent, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, tous les résidents qui vivent sur le territoire du Pays Ajacccien mais aussi les salariés qui y travaillent et également les scolaires à s’accréditer afin d’obtenir leur carte gratuitement afin de bénéficier des meilleurs tarifs sur l’ensemble des offres mobilités proposées par la CAPA ». Les démarches sont à effectuer directement sur le site internet ou l’application mobile de la CAPA.



Les résidents dûment accrédités, titulaires d'une carte résident, d'un carnet de tickets ou d'un abonnement adapté à leur situation, conservent un accès inchangé à l'ensemble du réseau de transport urbain, y compris la ligne 11, au tarif en vigueur du réseau. Les bénéficiaires de tarifs solidaires continuent également d'en bénéficier selon les règles qui leur sont propres.