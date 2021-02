​Incendies en Corse : appel à témoignages

« Mon projet parle des gens qui vivent avec le feu en tête car ils l’ont subi au plus près. La Corse est marquée par les incendies et ses habitants aussi. Je recherche les témoignages de personnes pour qui l’incendie a suscité un choc, une émotion… » nous explique Marie Sizorn.Ce projet artistique et anthropologique explore les conséquences des incendies sur les habitants ainsi que sur les paysages que le feu a détruit. La jeune artiste, actuellement à l’université de Corte, souhaite questionner la relation entre l’homme et son environnement et montrer que le feu est un sujet de société qui concerne tout le monde.Si vous voulez vous exprimer sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Marie par téléphone au : 06 10 76 96 45 ou par e-mail à l’adresse : film.incendiaires@gmail.com