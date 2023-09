​Cyclisme : un coureur normand à l’épreuve du record du tour de Corse en vélo

C’est un record pas comme les autres que va tenter de battre ce lundi 2 octobre, Thibaut Clément, un coureur semi-professionnel qui va s’élancer sans assistance à l’assaut du temps de Christophe Santini. En 2019, L’Agence de Tourisme de la Corse avait mis à profit le salon Destination nature qui s’était tenu au Parc des expositions de Paris pour présenter un nouvel itinéraire cyclotouristique qui s’étire du nord au sud de l’île ; soit 550 kilomètres et scindés en treize étapes au total. "Bastia correspond à la ville départ. Le circuit mène ensuite vers le Cap et Ersa, qui doit une part de sa notoriété à ses moulins et à sa proximité avec l’île d’Elbe. Le tracé se déploie en direction de Porto et de la zone Unesco", commentait à l’époque Marie-Antoinette Maupertuis, l’ancienne présidente de l’ATC. Très vite, les passionnés de cyclisme se sont appropriés le tracé pour vivre une aventure humaine entre amis, au rythme paisible ou dans un rythme plus soutenu pour les amateurs de cyclisme.



Plusieurs d’entre eux ont notamment tenté l’expérience afin de faire tomber les records de ce nouveau parcours, comme va tenter de le faire Thibaut Clément, un ancien triathlète de haut niveau reconverti, en spécialiste des courses cyclosportives : « C’est vrai que la GT20 commence à se faire un nom auprès du monde du cyclisme. Vous avez déjà de la chance en Corse, d’avoir un des plus beaux sentiers de randonnée d’Europe avec le GR20 où chaque année des traileurs tente d’améliorer les records du parcours. Alors pourquoi pas la GT20 maintenant ? C’est une aventure humaine et sportive en tant que spécialise des longues distances. C’est aussi forcément un plaisir pour les yeux que d’emprunter un tel circuit même si plus de la moitié du parcours s’effectuera de nuit » se réjouit le coureur du MC Grenoble 38. Jusqu’à présent, le record est détenu par un sportif insulaire de renom. Christophe Santini avait en effet fait tomber le record de plus de 10 heure en terminant le parcours en 25 heures et 10 minutes. « C’était un bon jour, avec de bonnes sensations » avait résumé le Corse à l’issue de la traversée.

Avec un vélo carbone, deux lampes frontales, une sacoche de vêtements chauds et seulement deux gourdes quelques centilitres d’eau, et sans aucune assistance, Thibaut Clément vise un temps record de 24 heures. Afin d’homologuer le record auprès notamment de l’ATC, le jeune coureur devra transmettre ses données GPS avec les données de puissance. « Il y a beaucoup de facteurs qui vont rentrer en compte comme la chaleur, le vent, la météo en général et l’état de fatigue mais je reste confiant. Je remercie en tout cas mon sponsor Materiel Velo Cycling Team qui me permet de tenter cette superbe expérience ». Les passionnés de vélo auront sûrement les yeux rivés vers le chrono les journées du 2 et 3 octobre prochain !

Fonctionnaire publique, dans la communication de crise avec l’Ukraine, Thibaut Clément, âgé de 30 ans, s’élancera donc tout seul sans assistance, Place Saint Nicolas à Bastia aux alentours de 19 heures : « Je n’ai effectué aucune reconnaissance, cela sera ma première fois en Corse avec pour objectif de participer à populariser cette GT20. Stratégiquement, je vais commencer par la partie plate entre Bastia et Porto, qui représente près de 300 kms, de nuit avant d’attaquer la partie la plus difficile du Col de Vergio à Bonifacio en passant par Corte, Ghisoni, Zicavu et Zonza, la journée. Je vais m’accorder deux petites heures de pause, en tout pendant cette journée marathon mais je ne dormirais pas ».