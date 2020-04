​Confinement - Un jour, un film : « Adam »

L’histoire

« Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers l'essentiel. »



Mise en scène

Adam est un premier long métrage parfaitement maitrisé, dans le fond comme dans la forme, par la scénariste et maintenant cinéaste Maryam Touzani. Elle était à Cannes en 2019 pour présenter le film dans la catégorie Un Certain Regard, accompagnée de son producteur et mari, le réalisateur Nabil Ayouch (Les Chevaux de Dieu, Muched Love, Razzia). On ne peut s’empêcher d’imaginer l’aide et l’influence qu’il a eue sur ce film, d’ailleurs une grande partie de l’équipe technique a travaillé sur ses précédents longs. Pourtant, la réalisatrice développe un univers et un style très personnel dans cette histoire qui ne l’est pas moins. Contrairement à son conjoint qui propose souvent des films « chorales » avec nombre de protagonistes ou d’intrigues, elle choisi de focaliser son histoire sur un huis clos entre deux femmes qui se rencontrent par hasard et tissent une relation particulière.



Casting

Les deux femmes qui portent ce film sont interprétées par l’actrice Lubna Azabal qu’on a vu dans Paradise Now, Incendies ou plus récemment dans Sofia et une jeune femme, Nisrin Erradi, dont c’est le premier grand rôle et qui crève littéralement à l’écran. Leur relation se construit lentement, chacune à leur tour douce et dure, bien aidées par la fille d’Abla, la petite Warda, véritable lien entre elles. La réalisatrice évoque, à travers ce portrait de femmes dans un Maroc intemporel, des sujets forts comme la féminité, l’amitié, l’indépendance et surtout la filiation et la transmission. Le film porte un regard tendre sur ces personnages et finit par offrir au spectateur de beaux moments d’émotion. Idéal à découvrir en cette période de confinement.



• Vendredi 10 avril – En VOD sur UniversCiné et Orange

Adam de Maryam Touzani