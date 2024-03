​Ajaccio : une journée de sensibilisation contre la sédentarité au travail

« Notre rôle est principalement la prévention des risques professionnels, mais aussi le suivi individuel de l’employé par la visite médicale », souligne René Combette, directeur du SPSTI 2A, et organisateur de la manifestation.

L’organisme départemental a organisé, dans le cadre de la 5e édition des Rencontres Santé-Travail, une journée de sensibilisation au thème « La prévention des risques, un sport d’équipe ». Portées par le réseau « Présance », ces Rencontres ont pour objectif, cette année, d’alerter sur les risques d’une trop forte sédentarité au travail et sur les bénéfices pour la santé de l’activité physique : « Le but c’est de montrer qu’il faut bouger au travail, car on sait que la sédentarité est la 4e cause de mortalité au monde et notamment en France, où 31% des adultes ne pratiquent pas de sport. Le sport est nécessaire au quotidien. Même quand on est à un poste de travail, il faut, par exemple, se forcer à se lever et bouger. Cela permet également de lutter contre les troubles musculo-squelettiques et contre les problèmes cardio-vasculaires. Le sport permet de sentir mieux dans son corps ».



La Corse, championne de France de l’obésité



En 2020, la dernière étude sur le sujet montre que 47% des Français seraient obèses ou en surpoids. Une prévalence plus élevée avec l’âge ou selon la qualification de la profession. En 2010, l’association « Ensemble contre l’obésité » avait relevé que la Corse était la région française la plus touchée par l’excès pondéral avec 21% de sa population atteinte par le surpoids. Le même constat semble s’appliquer aujourd’hui : « En France, on est en retard par rapport à la pratique du sport en entreprise. Au Japon, par exemple, il y a une culture qui fait que dès leur arrivée au travail, il y a des petits groupes d’échauffement qui se mettent en place. Dans certaines entreprises françaises, notamment dans le BTP, cela commence aussi à se mettre en place, avec des échauffements et des étirements avant de débuter leur journée de travail. Cela permet aussi de créer une cohésion entre les salariés ».